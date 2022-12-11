大仁說財經／雞肉跌價 為何是感謝公雞？

雞肉價格下降了，消費者有更多的選擇。（Getty Images）

過去一年，隨著部分肉類價格回落，雞肉價格卻仍居高不下。強勁的需求和供應問題，甚至表現不佳的公雞繁殖問題都讓壓力持續存在。供應短缺甚至讓Wingstop等一些餐廳嘗試使用雞腿等不太受歡迎的產品。

但現在情況終於緩和，為未來價格下跌鋪平了道路。根據勞工 統計局的數據，在截至10月的一年中，未針對季節性波動進行調整的雞肉價格上漲了14.5%。

但10月價格已較前月下降了1.3%。促銷和打折即將開始。

配種不當 供應不足

家禽業已經比較能夠解決去年供應量減少的問題之一：公雞品質不當導致小雞數量少於預期。

2021年5月，家禽業巨頭泰森解釋，由於其挑選的種公雞的結果令人失望，因此雞隻不足。

時任泰森食品營運長兼家禽集團總裁的金恩(Donnie King)當時表示，「坦白說，我們做了一個錯誤的決定，我們換了一種不太適合的公雞。」現任CEO的他解釋說，由於其採用的公雞類型，當年的孵化率出現「意外下降」。

荷蘭合作銀行(Rabobank)動物蛋白執行董事麥克拉肯(Christine McCracken)指出，泰森並不是唯一一家遇到問題的業者，「如果把整個產業看成一個整體，就會發現部分業者也面臨生產力問題。」

她說，從那以後，生產商「又重新採用更傳統的方式。」

但並不能將所有責任都推給公雞。農業數據分析公司Gro Intelligence資深研究分析師 弗格森(Grady Ferguson)解釋，在2020年餐廳大規模關閉後，2021年餐飲服務需求的突然反彈讓雞肉加工商措手不及。

誤判趨勢 供需失衡

2020年削減供應的決定影響了2021年的雞群規模，畢竟你不可能在一夜之間縮小雞群。他說，事實上，雞肉生產商在2020年押注2021年需求仍將下降，並預計小額供應量應該就足夠了。

但2021年需求猛增。弗格森說，正因如此，雞肉生產商「供應不足，並且無法滿足這種意外的白熱化、隔離後的需求」。

隨著供需更加協調，近幾個月來批發價格一直在下降，雜貨店的價格也開始跟進。

不過降低後的批發價格需要一些時間才能轉達消費者手中。

部分原因是長期合約保護買賣雙方免受波動影響。這也是因為雜貨店的劇烈價格波動會對消費者造成衝擊，因此零售商 寧願穩步調升或調降價格，也不願密切關注批發市場的情況。

話雖如此，批發價格的下降最終會導致零售價格下降，而這種情況已經開始發生。

這種價格下降代表了今年雞肉價格漲勢令人欣喜的轉變，高價雞肉一直給雜貨店的消費者增加額外的壓力，因消費者一直將雞肉作為牛肉和其他昂貴肉類的更實惠替代品。

普渡大學農業經濟系主任拉斯克(Jayson Lusk)說，從標價來看，雞肉仍然比牛肉或豬肉便宜。

折扣促銷 倒數計時

他說，「如果消費者承受價格壓力，實際消費能力就會下降，此時家禽就會是個不錯的選擇。」在假日季過後，更多雜貨店就會展開更多的雞肉促銷活動。

每年此時，購物者通常會尋找烤肉、燉肉、香腸，當然還有火雞。零售商可能會對這類時令食品進行促銷，以吸引顧客上門。

但顧客對雞肉並不那麼感興趣，因此在假日季為該商品提供促銷活動不太合理。

但荷蘭合作銀行的麥克拉肯表示，這種情況可能會在明年初發生變化，一旦假期結束，人們就會做出新的決定，