我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

移民專頁／副申請人隨後遞件 不影響主申請人審案時間

陳梅律師主答

讀者問：

I-485在2021年12月file，雖然是MSC號段，可當時有pending EB-1B的I-140，所以幾乎立馬就轉去了LIN黑洞。I-140approve後，我的I-485在2022年9月底轉回NBC的10月狀態，更新回finger prints were taken（打指紋）。不清楚這種狀態大概多久會有綠卡。如果可能的話，可以用什麼理由催一下嗎（已收到combo）。另外，2022年10月副申也遞了I-485申請，預計11月下旬打指紋，不清楚對主申的timeline會不會有影響？

答：

現在各種類型的I-485排期都很久，因為新冠疫情移民局帶來了幾十萬積案，大家都在等，催也無用。我們不認為副申請人的隨後遞件會對主申請人的審案時間會有影響，但副申請人應該不會與主申請人的批准在同一時間，因為移民局審案是根據每一個人的申請遞交時間來排隊審理的。

編按：

I-485：I-485表格是用來進行調整身分獲得綠卡，是獲得綠卡前的最後步驟。職業移民的正常程序是先提出 I-140（外籍勞工移民申請），再提出I-485進行身分調整以獲得綠卡。

移民局 綠卡 疫情

上一則

移民專頁／申請I-485欠體檢表 可以補交

下一則

移民專頁／參加專業協會 有利於申請移民

延伸閱讀

移民專頁／放棄綠卡後申請返美 方式各異

移民專頁／放棄綠卡後申請返美 方式各異
移民專頁／子18歲前母再婚 繼父可申請繼子移民

移民專頁／子18歲前母再婚 繼父可申請繼子移民
移民專頁／245(i)受益人 可任意調整身分

移民專頁／245(i)受益人 可任意調整身分
移民專頁／申請公民前 不必更正綠卡上姓名

移民專頁／申請公民前 不必更正綠卡上姓名

熱門新聞

拼多多因提供折扣商品，大受低收入消費者的歡迎。 (路透)

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

2022-12-04 10:00
（圖一）信函內斜體字寫著：「這不是政府批准或授權的文件」。（雷大衛）

詐騙ing／細看廣告信全文 魔鬼藏在斜體字

2022-12-04 02:02
拼多多進軍美國，便宜的價格和無門檻免運吸引許多華人下單。(本報檔案照)

封面故事／拼多多購物實測 到底值不值

2022-12-04 13:10
Temu特別列出最暢銷產品，耳機、鞋子等商品價格低到令人難以置信。(取自Temu網站)

封面故事／拼多多光靠便宜能成功嗎？

2022-12-04 02:27
圖為富士康深圳龍華廠的女工，非本文當事人。 （路透）

新聞眼／她的工廠不造夢：一位女大學生的富士康打工史

2022-12-04 02:25
Temu嚴格篩選賣家，有利於把控商品品質。(取材自Temu官網)

封面故事／零售批發價 拼多多專攻熱銷品

2022-12-04 15:40

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室