移民專頁／副申請人隨後遞件 不影響主申請人審案時間

讀者問：

I-485在2021年12月file，雖然是MSC號段，可當時有pending EB-1B的I-140，所以幾乎立馬就轉去了LIN黑洞。I-140approve後，我的I-485在2022年9月底轉回NBC的10月狀態，更新回finger prints were taken（打指紋）。不清楚這種狀態大概多久會有綠卡 。如果可能的話，可以用什麼理由催一下嗎（已收到combo）。另外，2022年10月副申也遞了I-485申請，預計11月下旬打指紋，不清楚對主申的timeline會不會有影響？

答：

現在各種類型的I-485排期都很久，因為新冠疫情 給移民局 帶來了幾十萬積案，大家都在等，催也無用。我們不認為副申請人的隨後遞件會對主申請人的審案時間會有影響，但副申請人應該不會與主申請人的批准在同一時間，因為移民局審案是根據每一個人的申請遞交時間來排隊審理的。

編按：

I-485：I-485表格是用來進行調整身分獲得綠卡，是獲得綠卡前的最後步驟。職業移民的正常程序是先提出 I-140（外籍勞工移民申請），再提出I-485進行身分調整以獲得綠卡。