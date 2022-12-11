移民專頁／參加專業協會 有利於申請移民

讀者問：

我在跟律師諮詢NIW和EB-1的時候，被問到evidence of membership in a professional association（專業協會的會員證明）。想請教一下，一般什麼協會成員可以算呢？交錢就可以加入ACS，可以算嗎？還是一定要fellow才可以。有哪些門檻比較低的協會嗎？

答：

在美國各種行業或專業都有其行業協會或專業協會。例如：全美移民律師協會（American Immigration Lawyers Association），就是我們移民律師的專業協會，不僅每年要交會員費，入會也要符合專業要求。

回到你詢問的主題上，如果我的客戶想申請NIW或EB-1，我會建議他主動參加自己的行業協會，不管高端、中端、低端還是交費、不交費的，只要能與其申請的專業有關聯，統統參加，並列在自己的申請中。

移民局 審案標準是totality，申請人的全部綜合情況及素質，而不是以某一件事或某一份證明，來決定批還是不批其申請的。我們的經驗是即使申請人在某方面不強，我們會在寫申請 (petition) 時，特別強調其強的那部分，而且幾乎每次都獲成功。所以，不建議你糾結在某個自己不足之處，而是在申請時彰顯你的長處、優點、強項。

編按：

NIW：職業移民第二優先(EB2)類別中的「國家利益豁免」(National Interest Waiver, NIW)。職業移民第二優先需要有特定工作職位以及工作證，這是與第一優先(EB-1)不同之處。

但是外藉人士可藉由國家利益豁免的程序申請移民，就不需工作邀約及申請工作證。