移民專頁／疫期申請結婚移民很正常 面試官不刁難

在疫情期間申請結婚移民，面試官不會為難。(Getty Images)

讀者問：

我和美國男朋友線上交往了近兩年，彼此覺得很舒服。今年9月，我在中國申請了商務簽證 來美國考查、處理我的公司業務。入境美國時，我在機埸得到的落地簽證是商務、旅遊，B1/B2的混合簽證。因為我在中國公司業務的關係，並不想在美國滯留。來美後，我和我男朋友又相處了一個多月，彼此很融洽，所以我們這個月初結婚了。

我男朋友是美國公民，他希望我留下來，我很矛盾。有人告訴我說，因為我來美國不到三個月就結婚了，將來在調整身分時，會被移民局 的面試官質問我當初申請商務簽時的初衷，並有可能會被認為有欺騙政府以獲得移民利益的傾向。而且，中國公司也希望我盡快回去。

考慮再三後，我說服了我先生，準備下月中旬回國。我住在北京朝陽區，最近朝陽區的新冠確診率上升。為了確保回去沒問題，我與我們小區的主任通了話，她告訴說她們不希望我現在回去，因為我們的小區很可能會因為我的回國，而迫使整個小區被封。

我本想11月底返回中國後，先生立即為我遞交綠卡 簽證申請排上隊。現在美公民為其配偶申請綠卡雖說沒有排期，但整個程序也很慢。如果我不回去，在美國等調整身分，我又怕在面試時被移民官質疑我當時來美的初衷。

請問我應該怎麼做？

答：

你的這種情況既特殊，但也帶有普遍性。目前，中國持續清零的政策讓在外的人暫時不能回去的現象，確實對你原來的決定有影響，但我們覺得任何事情都不是絕對的。

美國移民局的政策和執行其政策的人也會根據中國三年來疫情清零政策來柔性執法的。三年來，我們為一大批在2020年初持B2旅遊簽證入境的中國客人，持續多次地在美國辦理了B2簽證的延期申請，而且都被移民局批准了。這在疫情前幾乎是不可能的事情，因移民法規定持旅遊簽證入境的外籍人士在美滯留時間不能超過一年。

過去，我們為客戶申請旅遊簽證延續最多一次，第二次再申請延期申請的成功率不高，除非申請人能證明其實在不能按時離境的特殊原因。所以，我們認為你的擔心是不必要的。

你現在可以在你旅行簽證到期前遞交綠卡申請，要求在美國調整身分，只要能在綠卡申請面試時能提交證據你無法即時離境的具體原因，面試移民官不會十分刁難你的。

而且在遞交I-485的同時遞交I-131回美紙的申請，這樣你也可在等待面試的時間裡合法短期離開美國。

當然，你若近期因你中國公司業務的問題不能在美國待到拿到回美紙(通常在遞交後三個月才能拿到)，你也可以立刻遞交I-130綠卡申請，但在表中選擇廣州簽證。

這樣即可以排上隊，也可以在中國清零政策一有鬆動的情況下馬上回國。