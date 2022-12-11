星座／12月11日至12月17日 巨蟹座諸事順遂 水瓶座錯誤頻繁
12月11日到12月17日，12星座運勢如何呢？
牡羊座 總運指數：★★★★☆
本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅是因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常能有幽默的言語和舉動，給他人帶來歡樂。
幸運色彩：森林綠
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天蠍座
金牛座 總運指數：★☆☆☆☆
運勢不濟，你本身的底線會受到一次又一次的衝擊。但是不管面對的事情有多難，堅持原則，就能夠守住自己的防線，讓局勢維持控制範圍。
幸運色彩：橄欖綠
速配星座：金牛座
貴人星座：天蠍座
雙子座 總運指數：★★★☆☆
這周是你實施計畫最重的關鍵時刻，一切行動按照以前制定的方案抓緊進行，有利於快速推動事情的發展，可望提前實現你的目標。
幸運色彩：蕃茄紅
速配星座：摩羯座
貴人星座：水瓶座
巨蟹座 總運指數：★★★★★
這是諸事順遂的一周，大小煩心的事都會為你讓出一條路，你只要努力朝著自己想要的目標向前衝就好，可望達成預期的目標及生活。
幸運色彩：日光黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：天蠍座
獅子座 總運指數：★★☆☆☆
本周運勢中，疲軟的人際關係是拖你後腿的主要力量。過去那套交際手段現在已派不上用場，需要用自然、誠懇的作風取而代之才行。
幸運色彩：蘋果綠
速配星座：獅子座
貴人星座：水瓶座
處女座 總運指數：★★★★☆
積極樂觀的心態將會帶給你笑口常開的一周，即使偶爾遇到不愉快，也能很快釋懷。有開心的事情不妨與好朋友分享，讓快樂傳播開來。
幸運色彩：橄欖綠
速配星座：射手座
貴人星座：雙魚座
天秤座 總運指數：★★★☆☆
「自由」會是你這一周持續不變的關鍵詞，比起兩個人在一起，你更享受一個人的時光。可望透過旅行的方式脫離世俗與現實壓力。
幸運色彩：松石綠
速配星座：獅子座
貴人星座：處女座
天蠍座 總運指數：★★☆☆☆
脫單、升職、跳槽等目標對你有些遙遠，但無論這些目標看上去多宏大，你本周還是有足夠的能量去實踐。倘若急於看到成果，會變得遙不可及。
幸運色彩：馬鞍棕
速配星座：獅子座
貴人星座：水瓶座
射手座 總運指數：★★★★☆
頻繁的社交活動充盈你的生活，雖然在愛情中你感受不到甜蜜，但家人會帶給你滿滿的幸福感。有些煩心事會牽絆著你，但你能將其從心頭揮去。
幸運色彩：苔蘚綠
速配星座：射手座
貴人星座：摩羯座
摩羯座 總運指數：★★☆☆☆
本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶猶豫豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。
幸運色彩：葡萄紫
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
水瓶座 總運指數：★★★☆☆
曖昧關係可望在這周塵埃落定，戀情將正式走向明朗；你無法將心思投入到工作中，錯誤則會頻繁出現；雖然這周開銷不大，但錢都沒有花到刀口上。
幸運色彩：深海藍
速配星座：雙子座
貴人星座：水瓶座
雙魚座 總運指數：★★★☆☆愛情會出現一些插曲，不怕和戀人拌嘴，就怕陷入冷戰之中；工作存在較多抱怨，效率有所下降；財運良好，規避風險能力易見成效。幸運色彩：鉑金灰速配星座：摩羯座貴人星座：水瓶座【延伸閱讀】●上升星座看未來？星座命盤免費算●塔羅神占，你的戀情開花結果？
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