防學潮？中國大學紛紛提前放假 今年寒假長達近2個月

南京科技大學近日也爆發學生抗爭事件。（路透）

中國多地早前接連傳出有大學生群起抗議校方各種不合理的防疫 作為，或許是為防止再有抗爭事件發生，一些大學近日突然宣布將今年寒假大幅提前。據新京報報導，中國農業大學9日就宣布，今年寒假提前到12月31日開始，北京 工業大學更提前到12月24日。

北京工業大學早前公告的寒假是從明年1月18日至2月28日，共計42天，如今調整為今年12月24日至明年2月19日，共計58天，寒假幾乎要放成暑假。

明年農曆大年初一是1月22日，因此中國各大學原先公布的寒假基本都從明年1月中開始。但現在為防再有學生聚集抗爭，一些大學乾脆將寒假大幅提前。

11月底，北京清華大學，以及西安、廣州、武漢、杭州等地都曾傳出大學生在校園內集體抗爭要求校方解封。法新社本月6日報導，一些網上視頻指稱，部分南京科技大學的學生也集會抗議校方的封鎖防疫措施。

一名三年級的大學生告訴法新社，在校方宣布因發現一例新冠陽性病例而全校封鎖5天後，學生開始集會，要求離開校園。

北京語言大學日前已宣布，為幫助學生順利返鄉，學校將啟動寒假返鄉路費補助工作，有需求的學生可提出相關資料，經過審核後即可獲得返鄉的車費補助。

浙江衢州、麗水、溫州、杭州等地教育局 更早之前就已發布公開信，聲稱已經做好「迎接學生們平安歸來的充分準備」，歡迎大學生們提早返鄉。