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中國防疫政策開放後 北京人上街排隊買藥

記者陳政錄／北京即時報導
北京一家藥房外，民眾排隊購買藥品。(記者陳政錄／攝影)
北京一家藥房外，民眾排隊購買藥品。(記者陳政錄／攝影)

中國近日接連放寬疫情防控政策，要求每個人當自己健康的「第一責任人」，鼓勵自備藥品、抗原。受此影響，中國民眾對「連花清瘟」以及退燒類等藥品、抗原檢測試劑的需求水漲船高，近日時常可見北京市民在街上大排長龍搶購，網路和實體店價格也有上漲之勢。

從數據來看，據中國國家衛健委9日通報，8日全中國新增本土確診病例3,588例，本土無症狀感染者1萬3,004例，北京市分別為1,185、1,488例，確診數字均較上周大幅減少。但事實上，由於現在中國各地搭乘公共交通、出入公共場所一般不需要再查驗核酸檢測陰性證明，倡導非必要不核酸，實際染疫數據不好直接比較。

另一方面，由於社會面核酸檢測「十混一」情況頻繁，在實際執行上，地方多改以「不顯示核酸結果」方式處理，不再所有人一個一個排查。北京甚至也有社區居委會發文，今後無須再和社區報備，出現抗原、核酸陽性者，若為輕症或無症狀，自行居家隔離五到七日後再自測抗原，「十混一」陽性不再電話通知。

在此之下，對於前幾周仍每日新增超過5,000例，甚至近萬例本土感染者的廣州、重慶、北京等地而言，中國坊間流傳著，這些地區現在「均溫38.5度C」的說法，指很多輕症者處於低燒狀態，等待自己康復。

有鑑於此，中國民眾對「連花清瘟」等藥品，以及抗原檢測試劑的需求也水漲船高，北京市不少藥局外大排長龍。一家藥房店員坦言，他們每天只會有少量補貨，且量並不固定，連花清瘟膠囊/顆粒等治療感冒發燒類藥品很快就會售罄，只有維生素C等日常清熱解毒藥品。

另一家藥店說，連花清瘟名氣比較大，上個月就開始斷貨，現在來得多是之前已經預訂，或正要預訂跟買其他藥品的。

一名北京市民坦言，現在要從網路上購買連花清瘟，或解熱的「布洛芬」等，都要等到貨通知跟事先預約，甚至得買到「香港版」，所以他才到實體藥店碰碰運氣，畢竟有備無患。

抗原檢測試劑方面，先前北京各地區街道，會向被要求居家隔離者發放，但如今市面上也面臨短期內的供貨緊缺，網路購買須等三到五天，還不保證一定發貨。綜合陸媒報導，過去一人份約人民幣3到5元左右的抗原檢測試劑，現在要人民幣10到20元不等。

在此之下，據人民日報報導，北京市等地監管局近日已發布《關於進一步規範市場價格行為的提醒告誡書》，維穩相關產品價格，中國國家市場監管總局9日也表示，將以電商平台為階段重點，對相關哄抬價格線索進行了集中摸排。

中國證券時報引述中國各地政府的藥品監督管理局呼籲，稱中國當前藥品等供應鏈完善，民眾不必過度囤貨，業者預計12月中旬產量就可應付需求。

另一方面，在防疫措施鬆綁後，北京市自上周末起，各大商場逐漸恢復人潮，但近幾日似有降溫之勢。朝陽區三里屯附近的一間餐廳的老闆坦言，「現在才開始大感染，所以都怕得病唄」。他並透露，雖然現在開放內用，但面臨幾個尷尬的情況，一是規定還要查驗核酸檢測48小時內陰性證明，二是很多人核酸檢測結果出不來，導致有些店家睜一隻眼閉一隻眼，才有人上門消費。

在此之前，中國疾病預防控制中心前副主任、國家新冠病毒肺炎聯防聯控機制專家組成員馮子健6日在線上發表一份專題報告時說，「根據數學模型測算，當第一波大規模衝擊達到最高峰時，我們（中國）人群中的感染率可能達到60%左右，隨後會逐步回落到一個平穩期，最終我們可能80%至90%的人都會經歷感染」。

因社會面核酸檢測點減少，需要核酸檢測證明的民眾仍在北京的核酸檢測點排起長隊。攝影...
因社會面核酸檢測點減少，需要核酸檢測證明的民眾仍在北京的核酸檢測點排起長隊。攝影／記者陳政錄

北京 檢測 疫情

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