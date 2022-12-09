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胡錫進痛批中國衛健委：每日感染數字失真、乾脆不要報

記者廖士鋒／即時報導
中國近日新增確診數持續下降，前環時總編胡錫進認為嚴重失真。圖為此前上海臨港方艙醫院的醫護人員在交換老年患者的病情。（新華社）
中國近日新增確診數持續下降，前環時總編胡錫進認為嚴重失真。圖為此前上海臨港方艙醫院的醫護人員在交換老年患者的病情。（新華社）

中國近日新增新冠感染數持續下降，對此環球時報前總編輯胡錫進表示，衛健委的數據已經嚴重失真，應該讓數字回歸真實面貌，或者乾脆不要報了，若是不報「大家也能理解」。

胡錫進8日、9日接連兩日在微博公開提及中國衛健委通報數據失真問題。他指出，衛健委8日通報新增2萬1,165例，「這個數字與老胡直接觀察到的情況和網上可信的資訊相矛盾，所以我不相信這個數字是真實的，而且大概也不會有誰相信它的真實性」。

但是胡強調，這個數字就這麼公布了，明明不真實，有關方面和傳播管道也不去糾正它，或者進行特別說明，這非常不應該。

胡錫進認為，「應該把這個問題捅破，讓數字回歸真實面貌，或者乾脆不報了」。他表示，無論現在數字多大，公眾都不會被驚著，如果不報了，大家也能理解。由於很多地方不再測核酸，很多人陽了，自我居家隔離也不上報，因此要做到統計數字真實本身就挺難。但是如果繼續報數字，差距不該這麼大，且若避免不了較大誤差，應主動對社會說清楚。

針對當前情況，胡錫進9日再發文指出，現在各地核酸量銳減，許多感染者已經統計不上來了，衛健委報的每日新增感染數字顯然「嚴重失真」。

但針對死亡案例有沒有失真？胡錫進則認為，絕大多數重症都會去醫院，死亡病例更是會發生在醫院，都可以統計上來。「如果漏掉死亡病例的上報，已經屬於惡意瞞報，其責任很重，那樣的瞞報未必是各地官員敢冒風險去做的」。

據中國衛健委9日通報，一共新增感染者1萬6,592例，8日通報新增為2萬1,165例、7日通報新增則為2萬5,115例，短短數日下降迅速。

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