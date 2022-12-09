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鍾南山：Omicron感染者 99%在10天內會完全康復

記者林則宏／即時報導
因應可能出現的大規模疫情，中國近日積極宣導民眾，一旦感染新冠病毒，若無症狀即無須就醫。圖為北京一家醫院開設的發熱門診。(中新社)
因應可能出現的大規模疫情，中國近日積極宣導民眾，一旦感染新冠病毒，若無症狀即無須就醫。圖為北京一家醫院開設的發熱門診。(中新社)

配合防疫管制放寬，中國近期積極發動宣傳機器淡化染疫的嚴重性以安撫民心。據香港中通社報導，中國工程院院士鍾南山9日表示，感染Omicron（BA.4/5，BF7）並不可怕，99%的感染者可在7天至10天內完全康復。　　

鍾南山9日透過線上在中華醫學會呼吸病學年會作主題為「新冠（Omicron）疫情動態及應對」的演講。他說，預防感染仍需施行，但過度「預防」會對經濟或社會造成更大的「次生危害」，接下來的防控重點應放在防控重症，並落實好進一步優化疫情防控措施。　　

他表示，中國全國範圍第二波Omicron毒株疫情的特點是傳播性強。但相對於Delta毒株，Omicron毒株引發新冠後遺症風險顯著降低，充分的疫苗接種能起很大防護作用。　　

中國工程院院士、傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟接受人民日報健康客戶端專訪時也指出，Omicron變異株主要侵犯上呼吸道，其導致住院重症或死亡的病例明顯少於之前各種變異株，毒力與致病力顯著下降。

李蘭娟並稱，無症狀感染不是疾病，無症狀感染後，大多數人可以獲得不同程度的特異性免疫，這對於防止流行擴散有積極意義。

她表示，現在的病毒即使感染也基本都是無症狀感染者，所以不要恐慌。感染者如果沒有症狀就無需治療，若症狀明顯可到發熱門診診治。

Omicron 疫情 鍾南山

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