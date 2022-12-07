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吾爾開希：白紙運動非曇花一現 火種在 火苗隨時會燃

記者歐陽良盈／台北即時報導
圖為上海烏魯木齊中路11月27日發生的抗爭行動。美聯社
圖為上海烏魯木齊中路11月27日發生的抗爭行動。美聯社

中國白紙運動引發世界關注，六四民運領袖吾爾開希7日受訪時指出，白紙運動針對的不只是封控，而是對言論自由的渴望，「不是一下子烽火燎原，但也非曇花一現」，只要火種在，火苗隨時會燃。

吾爾開希現任立法院人權委員會秘書長，他在接受網路節目「新聞不芹菜」專訪指出，共產黨將抗議、示威、遊行等統稱為「群體事件」。根據官方統計，2000年以來，中國群體事件一年超過一萬件，白紙運動並非六四民運後首見，會被拿來與六四運動相比，是因爲有明確政治口號且起源於校園；意義不僅是抗封控，而是對言論自由被壓制的反彈，「既然不讓我說話，就拿白紙」，讓執法單位沒轍。

吾爾開希指出，過去中共有政治局常委「集體專治」，號稱「集體決策」、「一字並肩王」；人民認知的「專制」是毛澤東和北韓模式。但今年20大後，中共總書記習近平獨攬大權，且國內經濟衰退，民怨四起，於是烏魯木齊大火成了火種，燃起白紙運動。

他表示，習近平正面臨內憂外患；明年春季中國兩會開完後，國務院總理李克強、政協主席汪洋等離開職位，習的權力整合與部署才算確立。

吾爾開希說，習近平憂白紙運動場面失控，給政敵反撲機會成為權力轉移過程中的變數，所以不希望對立升級，以免成為兩會討論焦點；中國對抗議行動沒有討論機制，「就是習說了算」，導致荒謬的政治層層加碼。

他認為，美國華爾街資本將轉移到中國以外的地方，也是習近平擔心的原因之一；過去中國百姓因為經濟問題屈服於政府，但若連日子都過不下去，遇銀行存款貶值、房價下降等切身問題，就會反彈。

白紙運動 習近平 六四

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