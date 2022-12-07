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抗議封校 南京工大生：敢碰我們 你們就變第2個富士康

中國新聞組／北京7日電
由於封校期間發現陽性，大批南京工業大學學生5日晚上，在校園集會表達不滿，要求自願返鄉。(推特影片截圖 )
由於封校期間發現陽性，大批南京工業大學學生5日晚上，在校園集會表達不滿，要求自願返鄉。(推特影片截圖 )

南京工業大學宣布封鎖校區，引發大批學生抗議。這凸顯民眾的憤怒情緒仍在延燒，因為政府雖已開始放寬清零政策，但全中國仍有大量人口面臨封控管制。與此同時，武漢工程大學出現核酸檢測異常，宿舍遭封鐵門。另外，清華大學6日則發布通知，師生出入學校，不再查驗核酸陰性證明。

來源：YouTube

中央社引述法新社報導，繼上周全中國多地爆發反封控示威活動後，一些城市已開始試驗性地取消大規模篩檢和行動限制措施。

報導指出，不過，根據日本野村證券分析師5日的計算結果，目前中國仍有53個城市仍面臨部分限制措施，全國近三分之一的人口受到影響。

報導說，最近這波抗議風潮爆發後，公安機構已迅速採取行動，阻止人民集會，也部署大量警力，加強線上審查和監視活動。

據報導，6日發布在社群媒體的多支影片顯示，5日晚南京工業大學的一群學生發動示威，要求離開校園。影片可見學生與校方代表發生爭執，並要求學校領導人下台。

片中可聽到有人大叫：「你們的權力是學生給的，不是你們自己給的！要為學生服務！」還有人說：「你們要是敢碰我們，你們就會變成第二個富士康！」

一名要求匿名的大三學生證實校園爆發抗議活動，原因是校方前一天宣布，因出現一起新冠確診，將封鎖校園五天。

報導指出，這名學生說，她的同學對學校欠缺溝通心生不滿，擔心他們會被禁止回家過寒假。

其他影片則顯示，一輛警車抵達現場，校方代表向學生承諾，會將他們的投訴整理成案。

上月底，數以百計的學生聚集在北京清華大學和北京大學，抗議封控措施；西安、廣州和武漢等城市的校園也出現多起類似示威活動。

另據中央廣播電台報導，與此同時，武漢工程大學學生上網投訴，宿舍被封鐵門了。校方人員稱：「由於核酸檢測混管異常，暫時對二、四樓進行臨時封控管制。」

對此，網友猛批：「真是離了個大譜，宿舍樓內還要封鐵門，這個時候發生火災怎麼辦？這是關囚犯嗎？」

另外，界面新聞報導，清華大學6日發布通知，結合北京市和校園疫情形勢，根據上級要求和學校實際，自12月7日起，進一步優化調整校園疫情防控措施。堅持「非必要不出校、非必要不入校」。師生出入校須經審批，不再查驗核酸檢測陰性證明；臨時入校人員須經審批，提供48小時內核酸檢測陰性證明。不再安排師生常態化核酸檢測，繼續為在校師生提供核酸檢測服務，滿足「願檢盡檢」需求和防疫工作需要。

出現核酸檢測異常，武漢工程大學宿舍遭封鐵門。(取材自推特)
出現核酸檢測異常，武漢工程大學宿舍遭封鐵門。(取材自推特)

檢測 北京 武漢

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