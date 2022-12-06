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「敢碰我們，就變第二個富士康」 南京工大學生抗議封校

太甜太鹹難消化 日式烤肉醬副作用不少

「敢碰我們，就變第二個富士康」 南京工大學生抗議封校

中央社北京6日綜合外電報導
中國南京工業大學宣布封鎖校區，引發大批學生抗議。路透
中國南京工業大學宣布封鎖校區，引發大批學生抗議。路透

中國南京工業大學宣布封鎖校區，引發大批學生抗議。這凸顯民眾的憤怒情緒仍在延燒，因為政府雖已開始放寬清零政策，但全國仍有大量人口面臨封控管制。

法新社報導，繼上周全國多地爆發反封控示威活動後，一些中國城市已開始試驗性地取消大規模篩檢和行動限制措施。

不過，根據日本野村證券分析師昨天的計算結果，目前中國仍有53個城市仍面臨部分限制措施，全國近1/3的人口受到影響。

最近這波抗議風潮爆發後，中國安全機構已迅速採取行動，阻止人民集會，也部署大量警力，加強線上審查和監視活動。

今天發布在社群媒體並由法新社進行地理定位的多支影片顯示，昨晚南京工業大學的一群學生發動示威，要求離開校園。

影片可見學生與校方代表發生爭執，並要求學校領導人下台。

片中可聽到有人大叫：「你們的權力是學生給的，不是你們自己給的！要為學生服務！」還有人說：「你們要是敢碰我們，你們就會變成第二個富士康！」

1名要求匿名的大三學生證實校園爆發抗議活動，原因是校方前一天宣布，因出現1起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案例，將封鎖校園5天。

這名學生告訴法新社，她的同學對學校欠缺溝通心生不滿，擔心他們會被禁止回家過寒假。

其他影片則顯示，1輛警車抵達現場，校方代表向學生承諾，會將他們的投訴整理成案。

上月底，數以百計的學生聚集在北京清華大學和北京大學，抗議封控措施；西安、廣州和武漢等城市的校園也出現多起類似示威活動。

中國南京工業大學宣布封鎖校區，引發大批學生抗議。路透
中國南京工業大學宣布封鎖校區，引發大批學生抗議。路透

北京 社群媒體 證券

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