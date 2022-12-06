上海警察逼解鎖手機 民眾憂秋後算帳

中國警察隨機盤查路人手機，要求刪除「不當」軟件、照片以及聊天記錄。（取材自推特）

中國多地反對防疫政策的抗議浪潮逐漸平息，但很多人擔心被秋後算帳。通過手機 數據，警方仍在搜尋參加抗議示威的人。

來源：YouTube

德國之聲中文網報導，上海地鐵車廂裡，警察 穿行在人群中。他們不是在檢查車票，而是乘客的手機。他們檢視是否有和上個月底抗議活動有關的圖片和視頻，以及推特 、Telegram、Whatsapp等在中國被禁的社交媒體。

據報導，一名乘客說，這樣的情景讓他感到害怕。「警察讓你給手機解鎖，你就沒有辦法抗拒。你只能按他說的做，因為沒有真正的法治。如果你拒絕，就可能被抓走，不知道會發生什麼。這是每個人都擔心的事…被警察抓走。」出於安全考慮，他把自己的照片和視頻存在一個外國的數據平台上。

近日來，人們在Telegram等即時通訊平台上互相提醒，哪些街道上行人會遇到盤查，並分享如何在手機上隱藏數據、讓檢查者找不到的訣竅。警方還在人們的手機上尋找VPN翻牆軟件，它們是繞開網路審查的途徑，但在中國被禁止使用。

報導稱，上海和其他城市的抗議活動已被扼殺。人們擔心，街道上無所不在的監控攝像頭和人臉識別系統會讓參與者遭到秋後算帳。在推特上偶爾會出現集會的蛛絲馬跡，比如在上海一所大學校門口，但到現場卻看到警察早已把守在那裡。

「我在幫助推廣信息，在推特和其他平台上發布一些視頻。我希望通過這種方式讓更多人知道在中國發生的事情。」一名香港大學生說。他認為，網絡管控和抽查手機的做法會阻止發生更多的抗議，因為如果無法分享信息，組織行動就很困難。