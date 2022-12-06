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中國各大城市逐步解封 博主：勿忘白紙恩人

中國新聞組／北京6日電
在北京和上海等多個城市爆發「白紙運動」後，中國政府明顯放鬆清零政策。（取材自博客）
在北京和上海等多個城市爆發「白紙運動」後，中國政府明顯放鬆清零政策。（取材自博客）

北京和上海等多個城市爆發「白紙運動」後，中國政府明顯放鬆清零政策，商店重新開張，大量的核酸測試點被取消。法廣報導，中國國內著名博主李承鵬4日就中國解封發表文章，呼籲民眾不要忘記那些被抓走的舉白紙的年輕人；也呼籲官方別為難那些學生。

來源：YouTube

李承鵬4日發表文章的標題是：「我想，你們給這個國家留點碧蓮（臉面），也是應該的」，李承鵬在文章中表示：「據說逐步解封了。廣州一對戀人小心翼翼駕車經過關卡時發現真不查碼，爆發出靈魂的歡呼；剛解封的蘭州姐們開心地說『我要在陽台上高歌一曲』；成都的爸爸為孩子不用天天核酸了，發了抖音慶祝。我的一些有良知的朋友們說：他們不知道，正是那些舉白紙的年輕人幫他們爭取來了自由，而年輕人被帶走，失去聯繫，甚至沒人知道名字。他們其實是知道的，只是假裝忘了。自菜市口之後，國人就學會用一生來記住仇人，但一秒鐘就會忘記恩人。」

文章還寫道：「怕菜刀，怕白糖，怕白紙，連鮮花也怕。前兩天有人在花店訂了一束花，後來店家急打電話告知：必須先在派出所報備。有個青年在西湖邊捧一束花行走時被阿sir扣住。想不到，花，也成敏感物了。總不能成為全世界唯一一個禁止鮮花的國家吧，什麼花才不敏感呢，我想，你們給這個國家，留點碧蓮，也是應該的。」

文章最後說：「別為難那些學生。別以為別人家才有軟肋，惹急了，你們全家三代都是軟肋。」

北京 白紙運動 抖音

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