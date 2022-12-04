南京傳媒學院舉白紙女生失聯 網友籲關注

南京傳媒學院舉起白紙的女學生李康夢傳已失聯。(取自推特)

中國的防疫 政策出現鬆動後，網友關注南京傳媒學院舉起白紙的女學生李康夢，以及早在8月時在核酸檢測 亭上寫下「三年了 我已麻木了」的中央美院畢業生張東輝，這兩人都已經失聯。

11月26日晚間，南京傳媒學院學生在校內哀悼新疆烏魯木齊火災遇難者，其中一名女學生舉起白紙站立，後來手中白紙被人抽走，但她依舊站立，並有更多學生聚集；相關行動開啟了這一輪中國多地表達對過度防疫和社會管制不滿的「白紙運動」。

綜合社群平台推特（Twitter）上的訊息，這名舉起白紙的女生叫李康夢，目前已經失聯，外界懷疑她已被警方帶走。

另外，今年8月，北京街頭出現塗鴉抗議防疫政策，作者將「三年了 我已麻木了」這句話拆分後塗在多個核酸檢測亭外部。記錄各地防疫政策的微信 公眾號「雞蛋bot」12月3日撰文稱，塗鴉作者為中央美院畢業生張東輝，疑被控尋釁滋事罪並被刑事拘留。

網傳消息稱，張東輝家屬已向核酸公司賠償損失，並取得諒解書。但「11月24日，（張東輝）代理律師收到朝陽區辦理此案件的檢察官電話，通話中提到東輝的行為基本定性為尋釁滋事罪，他的行為屬於任意損壞他人財物，預計判處6至8個月監禁。」

這篇報導張東輝情況的文章在微信上已無法查看。張東輝的微信朋友圈在今年8月份之後便再無更新動態。

從11月底開始，中國多地正在減少核酸檢測的要求，並撤下多個核酸檢測亭。一些網友對張東輝只不過早了3個多月表達不滿卻面臨判刑感到同情。

與此同時，湖南省瀏陽市荷花街道辦事處社會治安綜合治理中心主任廖勇進入民宅並任意毆打居民一事，影片在網上流傳後引發眾怒。當地官方昨天發布，對廖勇開除黨籍、政務撤職。

一些網友對比張東輝和廖勇的情況說：「入侵住宅、故意毆打，卻只開除黨籍、政務撤職，而北京一個年輕人僅僅因為在核酸亭寫『三年了 我已麻木了』8個字，已經被關了兩個多月，正等待判刑。」