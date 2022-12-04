我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

南京傳媒學院舉白紙女生失聯 網友籲關注

中央社台北4日電
南京傳媒學院舉起白紙的女學生李康夢傳已失聯。(取自推特)
南京傳媒學院舉起白紙的女學生李康夢傳已失聯。(取自推特)

中國的防疫政策出現鬆動後，網友關注南京傳媒學院舉起白紙的女學生李康夢，以及早在8月時在核酸檢測亭上寫下「三年了 我已麻木了」的中央美院畢業生張東輝，這兩人都已經失聯。

11月26日晚間，南京傳媒學院學生在校內哀悼新疆烏魯木齊火災遇難者，其中一名女學生舉起白紙站立，後來手中白紙被人抽走，但她依舊站立，並有更多學生聚集；相關行動開啟了這一輪中國多地表達對過度防疫和社會管制不滿的「白紙運動」。

綜合社群平台推特（Twitter）上的訊息，這名舉起白紙的女生叫李康夢，目前已經失聯，外界懷疑她已被警方帶走。

另外，今年8月，北京街頭出現塗鴉抗議防疫政策，作者將「三年了 我已麻木了」這句話拆分後塗在多個核酸檢測亭外部。記錄各地防疫政策的微信公眾號「雞蛋bot」12月3日撰文稱，塗鴉作者為中央美院畢業生張東輝，疑被控尋釁滋事罪並被刑事拘留。

網傳消息稱，張東輝家屬已向核酸公司賠償損失，並取得諒解書。但「11月24日，（張東輝）代理律師收到朝陽區辦理此案件的檢察官電話，通話中提到東輝的行為基本定性為尋釁滋事罪，他的行為屬於任意損壞他人財物，預計判處6至8個月監禁。」

這篇報導張東輝情況的文章在微信上已無法查看。張東輝的微信朋友圈在今年8月份之後便再無更新動態。

從11月底開始，中國多地正在減少核酸檢測的要求，並撤下多個核酸檢測亭。一些網友對張東輝只不過早了3個多月表達不滿卻面臨判刑感到同情。

與此同時，湖南省瀏陽市荷花街道辦事處社會治安綜合治理中心主任廖勇進入民宅並任意毆打居民一事，影片在網上流傳後引發眾怒。當地官方昨天發布，對廖勇開除黨籍、政務撤職。

一些網友對比張東輝和廖勇的情況說：「入侵住宅、故意毆打，卻只開除黨籍、政務撤職，而北京一個年輕人僅僅因為在核酸亭寫『三年了 我已麻木了』8個字，已經被關了兩個多月，正等待判刑。」

檢測 防疫 微信

上一則

江澤民追悼大會6日舉行 中股將暫停交易3分鐘

延伸閱讀

上海跟進宣布搭公共交通不再查驗核酸證明

上海跟進宣布搭公共交通不再查驗核酸證明
班克西在烏克蘭塗鴉「整塊牆被挖走」 8人犯案被捕

班克西在烏克蘭塗鴉「整塊牆被挖走」 8人犯案被捕
金山市長專欄／塗鴉清除計畫 市府資助商舖

金山市長專欄／塗鴉清除計畫 市府資助商舖
中各地防疫加速鬆綁 港媒稱近日北京還會公布優化措施

中各地防疫加速鬆綁 港媒稱近日北京還會公布優化措施

熱門新聞

知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

2022-11-29 18:47
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

2022-11-29 21:22
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

2022-11-30 16:53
極少曝光的江澤民夫人王冶坪坐輪椅參與告別式。(取材自央視)

94歲王冶坪坐輪椅悲送江澤民最後一程 習近平夫婦慰問

2022-12-01 22:05

超人氣

更多 >
遭酸「婚內出軌得性病」 汪小菲二度求和大S又秒刪文

遭酸「婚內出軌得性病」 汪小菲二度求和大S又秒刪文
郊狼咬腿拖行兩歲童 父親狼口救女千鈞一髮

郊狼咬腿拖行兩歲童 父親狼口救女千鈞一髮
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光