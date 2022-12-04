「李老師」記錄中國抗議事件 擔憂父母安危

推特帳號「李老師不是你老師」發布不自殺聲明。(擷自推特)

在「白紙運動」中成為中國抗議活動消息發布管道的推特 帳號「李老師不是你老師」受訪時說，自己的父母今天被公安局找上了，不希望他再發這些推文；他並提到未來可能會申請政治庇護 。

「李老師」持續接受國際媒體採訪。德國之聲（DW）中文網今天發布他的專訪。

「李老師」的推特（Twitter）帳號在8月時約有5萬個粉絲，現在已經漲到了80萬。他說，很清楚粉絲是為了他所傳遞報導的新聞來的，而不是為了他這個人來的。他很感動有這麼多人去關注中國所發生的事情。

人紅是非多，面對現在網上對「李老師」出現的質疑，他說不打算回應，也不會為了證實甚麼而把自己暴露。

真正讓他感到困擾的，是自己的父母再次被警察查找，「主要是想弄清楚我發這些稿有沒有收錢，以及別人給我投稿，我有沒有給他們錢。另一個就是他們想知道我到底是一個人還是一個團隊。然後就是說我可以回去報效祖國，不應該發這些陰暗的。」

「李老師」的父母非常擔心他的安全，害怕其生命安全受到影響，希望他不要繼續發推特。但他說：「我更擔心的是我閉嘴了，我這個人就消失了。我必須要保證我能說話。」因此還是會想辦法堅持一下。

全球很多媒體都採用了「李老師不是你老師」帳號發布的內容。「李老師」認為自己和傳統媒體有所區隔，傳統媒體更加嚴謹，他則比傳統媒體有更多的時間去發更多的消息。在同時間內，全中國發生的事情他都會發，但傳統媒體只會去發最重要的事情。

他認為自己的作用是記錄下這些事情，讓更多外面的人可以看到中國真正發生的事情。「我只是一個記錄者，恰巧被歷史選中了吧。」他並認為「真正偉大的人是敢於站出來，敢於站在街上的這些人」。

從近期河南鄭州富士康的相關新聞開始，「李老師」接獲民眾大量投稿，必須加以整理、判斷真偽和篩選，以這幾天為例，他從早上9時忙到晚上12時結束，遊行 抗議最激烈的時候，一天甚至只能睡3、5個小時，一邊頭疼一邊堅持著工作。

對於有些人稱之為「白紙革」命的活動，他說，上海烏魯木齊中路之外，其實更多的民眾、更多的小城市，他們的訴求其實只是關於防疫，很簡單就是要求解封。「這是一個很多人忽略的地方，就是說一些小的聲音，其實沒有被傳統媒體捕捉，因為它們的聲音不夠吸引人。」

「李老師」接獲關於中國社會狀況的投稿內容範圍很廣，許多投稿內容很悲慘或激烈，被問到如何調適心理狀態時，他坦言自己在網上作測試都是「重度抑鬱（憂鬱）症」，但推文當下沒有時間想太多，「甚至你在直播裡看到有人被抓走，你想到的是要立刻發出去」，回過頭來看，則還是很難過。

未來如果不再收到這麼多投稿，「李老師」被問到會從事甚麼工作時說：「我可能會先申請政治庇護吧。」他坦言近日都在從事高強度的工作，實在太累，會先休息一段時間。他是畫畫的，也喜歡寫字，未來有可能會去寫下一些對投稿者的採訪。