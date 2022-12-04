大屋頂下／一尊不要變成獨夫 習近平如何譯讀這張白紙

不著一字，盡得風流。

中國多所高校出現學生雙手在胸前持一張白紙群聚抗議的場景。稱為「白紙行動」或「白紙革命」（A4 Revolution）。

網語說：「一張白紙，什麼都沒說，但誰都知道在說什麼。」

我第一次看到這一片白紙，心裡冒出的第一個想法是：你不讓我說，我不敢說，但你知道我要說什麼。

然後，接下來的聯想是「盡在不言中／不言可喻／你懂得／心照不宣／不用廢話／早就說過／說也沒用／你說呢」等等。

這是一張張痛苦的白紙，窒息到不知道能說什麼。

然而，其實還是說了很多。各處出現的口號及標語包括「解封／不自由、毋寧死／言論自由、新聞自由／不要終身制／不允許修改黨章／中國不需要皇帝／共產黨下台／習近平 下台」等等。

最具代表性的是10月四通橋彭載舟的天橋橫幅，「不要核酸要吃飯／不要封控要自由／不要文革要改革／不要領袖要選票／不做奴才做公民」，從批判防疫 到衝撞體制，呈現出社會多元抗議的全覆蓋，流傳甚廣。

清華大學女生拿著麥克風對著同學吶喊「從今天起不再為公權力口交」。一字一滴淚，一字一滴血。

面對這些白紙上沒寫出來的或在校園及街頭的呼號，中共 高層現在最起碼應當做的，是將這些真實的視頻毫無隱瞞地呈給習近平看一看，因為這些真相在「新聞聯播」裡看不到，讓他知道，今日真正的民情與他在20大自己製造的掌聲，出現了驚人的落差。

20大，在「兩個維護／兩個確立／四個意識／不准妄議中央」下，習近平定於一尊，倡議「中國夢／中華民族偉大復興／中國式現代化」，眼中所見盡是匍伏於腳前的政治轎夫，耳中聽到的全是自己製造的罐頭掌聲。

如今，民眾爭的卻只是火災時下樓的權力，及心痛次生災害讓一個三歲的孩子死前一個月只吃胡蘿蔔，而不是什麼「偉大復興」。出現了「不要終身制／中國不需要皇帝／習近平下台」這類刺耳的口號，不啻是已將一尊視為獨夫。

因此，習近平若能親自閱聽到這些場景（不是口頭或書面報告），對他一定是有益的，左右不但不可遮蔽，而且應當主動呈閱，這真的是為習近平好。

這一次，中共尚未將這些抗議稱作「動亂」，而是盡量拉低到「悼念烏魯木齊火災／主張放寬疫情管控」的層次。但是，中共始終皆稱動態清零是出自「黨的性質與宗旨」或「黨的性質與原則」，因而這些抗議的基本訴求雖是防疫問題，卻必然要指向政治體制的問題，指向了「不要終身制／中國不需要皇帝」，指向了「共產黨下台」，指向了習近平。一尊成了獨夫。

就本質而言，北京的防疫操作，早已脫離科學，而綁死在政治上。因而，從開始的體制優勢，至今卻走入了體制的絕境。

在民主社會及其他亞威權體制下，隨著疫情發展，社會中的「防疫訴求」與「開放訴求」兩種需求及民意，會滾動地出現相對的拉鋸，最後「防疫」與「開放」、「死亡」與「生存」就會出現一種相互的包容。最後，封控或開放成了大家自己的選擇。代價由民主承當，責任由社會共負。

但是，中共的體制卻認為自己必須承擔一切責任，社會也認為體制須負全責。因此，政府對防疫層層加碼，而民眾也因政府的宣導而對疫情沒有科學性的認知，如鄭州富士康的大脫逃及石家莊的抵制鬆綁。這些皆因「黨的性質與宗旨」所造成，可謂成也體制，敗也體制。

一尊，也許是體制優勢，「集中力量辦大事」，但也可能「集中力量闖大禍」，民間非但不為體制的「人民第一／生命第一」而感恩戴德，極端者甚至視體制為殘民以逞的獨夫。

因而，目前所見，已非中共體制的優勢，而是體制的軟肋。當體制的強制力不斷突破了極限，非但未能完善治理，反而觸生危機。此即《大屋頂下》曾指出的「權力的停滯性通膨」。大意如下：

權力的擴張與增強（通膨）與政治治理的績效（成長），可以是正相關的。治理帶動擴權，擴權成就治理。但若是在「治理失能」與「權力加碼」同時存在，或欲以權力加碼來壓迫治理時，就可能會形成「權力的停滯性通膨」，釀生災禍。眼下的此情此景，正是如此。

獨夫正是「權力滯脹」（權力膨脹，治理停滯）的觸動者。

中共將習近平塑造為一尊，用意當在寄望他成為明君，而應不是要他變成獨夫，也不能容他變成獨夫，習近平自己亦當以明君自期。雖然，這個封建遺毒的「君」字存有貶義，但明君仍勝獨夫。群眾喊「中國不需要皇帝」，但既然已經有了，也希望有個好皇帝。

眼下「白紙行動」的場景，可使習近平越過匍伏腳前政治轎夫們的背脊，看到被壓制掩埋在「兩個確立／兩個維護」下的真正民情與民意。

這種民意是一直存在的，只是被壓制，被掩埋了。中共欲將此輕描淡寫成「悼念火災／建議解封」，但也不能對民眾對頂層體制的強烈質疑與批判故意視而不見。因為，一切皆因「黨的性質與宗旨」而生，一切都是體制問題。移走「烏魯木齊中路」的路標，只是掩耳盜鈴，而非實事求是。

這場「白紙行動」，儼然是一尊與14億人的不對稱力量對抗。目前尚難料結局如何，但畢竟已發生作用。現在，由於一尊的顏面不能丟，因此一方面仍高擎「動態清零」的殘旗，但已改為「快封快解／應解盡解」。打左燈，向右轉。

習近平如何譯讀這張白紙？千萬不要又解讀為「境外勢力」。這場風潮的境內因素絕對高於境外因素。嫁禍境外勢力，顯示習近平不知自省。群眾問：「烏魯木齊的火是境外勢力放的嗎？」何況，即使退一萬步說，境外關切，難道這不正是中共倡議擁護的「人類命運共同體」嗎？

群眾說：現在中國最大的境外勢力是馬克思與恩格斯。

本文認為，習近平及中共應在這張白紙前沉痛反省並心存感激，千萬不要秋後算帳，因為正是這一張張白紙，將習近平從獨夫邊緣拉回到一尊。正如中共亦應感激六四事件使鄧小平及中共更積極地走向改革開放，改革開放是踏著六四的血跡上路的。

民意是國家的建設者，而非破壞者。面對白紙，感激人民，服從人民。

本文嘗試譯讀白紙上的無字：「自由是人性的本質，民主是文明的方向。」

一尊勿變獨夫，這是期望，也是祝福。