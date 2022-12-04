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白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

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白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

中央社／台北4日電
中國官方持續針對白紙運動進行「清零」措施。（歐新社）
中國官方持續針對白紙運動進行「清零」措施。（歐新社）

中國官方持續針對白紙運動進行「清零」措施，媒體報導，包含騰訊、字節跳動等大型網路科技企業都被要求增加審查員人力，並關注、處理有關新疆大火與白紙運動的相關影音。

在全球多數國家都已經選擇與病毒共存，開放國境並回歸日常生活，中國仍採取極為嚴格的防疫措施。近日更因為各種不合理與層層加碼的防疫手段，加上烏魯木齊大火造成死傷，引爆民怨，白紙運動蔓延多地，觸動當局敏感神經。

根據華爾街日報報導，中國國家互聯網信息辦公室於29日時向騰訊，以及短影音平台抖音的母公司字節跳動等企業發布了「指導意見」，要求這些企業增加網路內容審查團隊的人員；同時，他們也被指示要更加關注「與抗議相關的內容」，特別是中國各地大學的示威活動。

除此之外，官方也要求嚴加處理「新疆火災引發全國對新冠政策強烈反對的任何訊息」。

報導指出，這些指示是在網信辦近期一次內部會議後拍板。

除了要求這些企業刪除相關影音外，由於不少參與運動的中國民眾使用虛擬私人網路（VPN）翻過中國的網路防火牆，將運動的影片與圖文發送至谷歌（Google）、臉書（Facebook）和推特（Twitter）等網路平台，因此中國官方也要求限制與VPN有關的搜尋結果，例如「科學上網」這個被視為逃避審查而創造出來的用語。

報導稱，經過實測後發現，淘寶的相關搜尋顯示「非常抱歉，找不到任何相關的項目」；在微博搜尋相關字詞則出現「根據相關法律法規和政策，部分搜索結果未予顯示」。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）數位認證實驗室研究員蒂柏特（Kenton Thibaut）受訪時表示，在社會動盪時期，中國傾向加強控制VPN的搜尋與銷售，以防止海外華人組織串連抗議顯示團結，同時也防止在中國活動的人士得知他們的行動正獲得國際支持。「從中國政府的角度，這兩件事都可能動員更多的抗議者。」

報導引述位在阿姆斯特丹的VPN服務供應商Surfshark表示，在中國的抗議期間，軟體的下載量大幅上升。於此同時，來自中國的故障排除要求也有所增加，「因為中國政府試圖讓中國公民在使用這些工具上遇到更多困難。」

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