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中國6知名經濟學家呼籲 優先鬆綁經濟活動

中國新聞組／北京4日電
圖為海南市民接種吸入用重組新冠病毒疫苗。（中新社）
圖為海南市民接種吸入用重組新冠病毒疫苗。（中新社）

中國逐步鬆綁疫情防控之際，6位知名經濟學家昨天聯名呼籲當局把放開經濟活動放在優先位置，向各界傳遞把發展放在首要任務的明確信號，讓社會經濟生活回歸正軌。

微信公眾號「澤平宏觀」3日下午發表「關於放開經濟活動的建議」，聯名的經濟學家依序為：北京大學國家發展研究院教授姚洋、北京大學國家發展研究院副院長黃益平、復旦大學經濟學院院長張軍、攜程集團董事局主席梁建章、如是金融研究院院長管清友與中國民營經濟研究會副會長任澤平。

文章強調，近年由於疫情反覆，對中國經濟造成較大衝擊，尤其小微企業和普通民眾面臨較大困境；今年前3季GDP增速3%，遠低於疫情之前的正常水準；受經濟不景氣和企業裁員影響，今年大學生就業形勢十分嚴峻。

文章提到，中共20大報告強調，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。「發展是黨執政興國的第一要務」。

他們最後強調，中國經濟潛力大，韌性強；科學防疫，讓社會經濟生活回歸正軌，將極大的提振各方信心。「信心比黃金重要，如果措施得力，我國經濟將重新步入復甦軌道、引領全球經濟增長。」

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