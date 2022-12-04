中國床位不足、接種停滯 鬆綁恐現死亡潮

研究人員擔心，中國可能很難在不出現「死亡潮」風險的情況下重新開放、緩解經濟壓力。圖為上海臨港方艙醫院。（新華社）

中國「動態清零」防疫政策已難以為繼，但華爾街日報指出，北京當局錯失了時機，未能做好更充分準備應對疫情 暴發。紐約時報 也報導，研究人員擔心，中國可能很難在不出現「死亡潮」風險的情況下重新開放、緩解經濟壓力。而這種災難性的激增可能對政治領導人構成重大威脅。

華爾街日報表示，中國曾有三年時間為全國範圍內新冠病例激增做準備，但官方卻忙於開展大規模核酸檢測和建設隔離設施（方艙醫院），而用於擴大醫療資源（如醫院床位）的投資增長實際上放緩了。此外，疫苗 接種工作也停滯不前。

官方數據顯示，只有不到60%的中國民眾打過加強針，其中80歲及以上老年人打過加強針的比例更只有40%。專家們認為，中國為應對嚴重醫療緊急情況所做的準備並不比三年前更充分。

生命科學研究公司Airfinity一項最近分析顯示，鑑於中國的新冠疫苗和加強針接種率較低，且缺乏對早前新冠病毒的免疫力，取消「動態清零」政策可能會讓130萬至210萬人面臨生命風險。

上海復旦大學今年5月的一項研究也警告，如果放棄「清零」政策，中國將出現一場新冠病例的「海嘯」，並可能造成約160萬人死亡。

研究公司TS Lombard駐倫敦的首席中國領域經濟學家葛林（Rory Green）估計，若發生最嚴重的疫情失控局面，中國每天可能會有5萬人死亡。

「我們經常假裝中國可以在『清零』和開放之間做出選擇」，香港大學病毒學家斯達爾（Siddharth Sridhar）告訴紐約時報，「一個簡單的事實是，中國還沒有準備好迎接這種規模的浪潮。」

紐約時報指出，中國國產疫苗比輝瑞和莫德納疫苗提供的保護作用更弱。在香港Omicron病毒激增期間的一項研究中，科興兩劑疫苗對80歲及以上人群的新冠重症或死亡的有效性只有58%。相比之下，兩劑輝瑞疫苗對同一群體的有效性則為87%。

葛林稱，中國也沒有抓住機會，在疫情受控時為所有人接種疫苗，即從2020年到2022年第2季的窗口期。即便現在加大疫苗接種力度，至少也需要幾個月時間，才能將80歲及以上人群的疫苗接種率提高到90%以上。

他說：「在達到這一目標之前，他們將在冬天努力維持這種精準封控、加強疫苗接種和逐步放鬆管控相結合的策略，但這個過程將非常困難。」

中國財新網報導，為填補免疫「窪地」，北京當局計畫全力補齊老年人疫苗接種「短板」。目前下達的目標是，明年1月底前，80歲以上新冠疫苗第一劑接種率要達到90%，符合條件的目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達到90%；60至79歲符合條件的目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達到95%。