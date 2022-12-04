美媒：北京用手機數據查找白紙運動抗議者

北京警方11月27日堵截不滿疫情封控措施而上街抗議的民眾。（美聯社）

中國「白紙運動」藉由社交媒體傳播到世界各地，但現代科技的使用也讓他們成為警察 打擊的目標，美國之音報導，中國警察用手機 數據查找抗議參與者。

紐約時報2日報導，中國監控科技體系過去主要用於監控異議人士、少數民族群體和民工，但此輪抗議風潮讓中國一線城市的中產階級居民第一次感受到警察國度的威力。中國各地的警察對抗議者進行「登門拜訪」，許多民眾在前往抗議現場的路上在街頭被警察攔下，檢查手機裡是否裝有「非法」應用程序，並要求刪除示威照片。

據報導，警方運用人臉識別、手機信息和線人舉報查出參加抗議、或只是前往抗議地點的民眾身分和居住地址，警告他們不要再次參加集會活動。警方使用一種手機信號追踪盒，這種頗具隱蔽性的設備可以模擬手機信號塔，連接到附近的手機並獲取手機信息。

此外，中國各地的防疫 措施讓「行程碼」實際上成為出入許多公共場所和使用交通工具的必備通行證，沒有手機寸步難行，健康碼與個人行程的關聯信息也成為警察監控的重要武器。

許多在海外社交媒體上中國網民分享如何應對和躲避電子監控的手段，有人曾建議使用手機飛行模式、關閉手機的定位功能，但紐約時報報導說，一些關閉手機GPS和手機人臉識別功能的抗議者也沒能逃脫警方的監控。中國數字時代網站編輯劉力朋說：「即使你開飛行模式，但你的手機在掃信號基站的話，就能記錄下來……留下你的設備信息。」

而隨著越來越多的中國民眾試圖繞過網絡防火長城「翻牆」分享和傳播國內反封控活動信息，中國當局正在打擊對VPN等翻牆技術和方式的使用。中國數字時代報導，中國網信辦上月底要求中國網絡平台「深入清理」翻牆工具，要求電商平台繼續清理網售「翻牆」商品和服務（包括翻牆路由器、VPN、加速器、VPS、境外蘋果帳號等），同時要求應用程序商店和網盤下架有關「違規」翻牆的軟件和工具。曾在新浪擔任審查員的劉力朋說，此次網信辦清理力度「很全面」。他說：「通知裡把我們所有常見的道路都堵死了，可以看到，它不光要求清理所有的VPN…連境外的蘋果帳號都會禁。」

另外，中國防疫政策逐漸鬆綁之際，保守派發動輿論攻勢，反對全面解封、要求保留核酸檢測，稱推動中國放開防疫是「西方和資本家陰謀」。港媒報導，曾撰文引發「二次文革」擔憂的「華中電力報」前總編輯李光滿3日就稱，中國社會出現過於樂觀情緒，對當前疫情防控政策的調整要慎之又慎，「稍一放鬆就可能如洪水滔天」。