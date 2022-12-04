「非必要不做核酸」 中國1億人受惠 網友稱核酸日子將結束

中國多地開始倡導非必要不做核酸。圖為某篩檢站告示「非必要不做核酸」，且要求做核酸需要出示證明。（取材自微博）

中國多地出現反封控的白紙運動後，愈來愈多地方開始倡導「非必要不做核酸」，涉及廣州、重慶與珠海等地，新政策料將惠及超過1億人，網友普遍預期「無休止核酸日子或將結束」。

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重慶市政府發言人徐祖國3日在防疫記者會上表示，相關方面會滿足願檢盡檢的需求，也建議非必須可以不用做核酸；確實要做，合理安排時間，避免高峰期間排長隊。「也就是說，第一願檢盡檢，第二非必要不做核酸」。

這並非中國唯一一個提倡非必要不做核酸的地方政府。廣東省的珠海市3日也宣布科學精準開展核酸檢測 ，通告提到無新冠肺炎相關症狀、非風險崗位、非重點人員以及無需求的市民，提倡不進行核酸檢測。

北京 市市場監督管理局宣布，3日起市民購買退燒、止咳、抗感染、咽乾咽痛等列為管制的4類藥品，不須再登記個人訊息。北京市監局3日晚表示，這一做法是為「方便百姓購藥，滿足百姓日常用藥需求，暢通購藥渠道」而推出。此舉被認為是因應防疫鬆綁的措施。

不過，網上流傳北京市4日起全面放開、停止社會面核酸、取消查驗健康寶等消息，引發關注。但北京市防控辦3日回應指上述內容皆為不實消息。

據了解，北京市雖宣布搭乘地鐵 與公車不再需要核酸陰性證明，但3日仍有不少市民抱怨，進入商場與辦公場所卻還是需要陰性證明，導致許多人只能在攝氏10度的低溫下，頂著寒風排隊做核酸。

報導「白紙運動」的知名網友「李老師不是你老師」在推特發文指出，「北京很多核酸點已經撤離，但只有地鐵公交（公車）不要求做核酸，進入其他室內場所都需要有核酸證明才能進入，導致民眾依然需要到處找核酸檢測點。」

此外，不是所有城市均跟進加速鬆綁。山東濟南3日宣布所有公廁嚴格掃碼，並查核酸證明。

濟南市城市管理局黨組副書記何繼文表示，為給廣大市民提供乾淨的如廁環境，要嚴格落實掃碼如廁制度，所有公廁嚴格執行「場所碼」掃碼如廁制度，查驗核酸檢測證明。出入口增設語音播放設備，引導市民規範掃碼、正確配套口罩，嚴防交叉感染。