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觀察站／白紙運動點醒「人民就是江山」

記者 陳言喬
北京11月27日晚的「白紙運動」，多人舉白紙到亮馬橋悼念新疆死者。（歐新社）
北京11月27日晚的「白紙運動」，多人舉白紙到亮馬橋悼念新疆死者。（歐新社）

看來中國的「白紙運動」已達到它的功效，也應完成了它的「歷史任務」──督促各地政府改善嚴酷且失序的防疫亂象，應可視為一場學生愛國行動。

來源：YouTube

根據CNN報導，習近平1日與歐盟理事會主席米歇爾會談時，談到了這次的「白紙運動」，報導引述歐盟官員指習稱事件主要是由學生組成，習還稱Omicron的致死率低於Delta，讓官方有進一步放緩限制的空間。

中國官媒並未公布或釋出習近平與米歇爾的這段談話，但中國調整（放鬆）防疫措施的訊息已很明確，中國國務院副總理孫春蘭連續兩天召開座談會，並稱隨著Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種普及、防控經驗累積，疫情防控面臨新形勢新任務，她還強調嚴禁層層加碼與不斷優化完善疫情防控政策。

如果不再發生大規模的群眾肢體衝突，以及中國能持續推進更人性化的防疫管制，「白紙運動」應是中國公民抗爭中，以最小代價達到訴求的罕見事件，應是值得記錄並供事後研究的案例。

當然，「白紙運動」會形成，除了新疆火災的直接原因，還有多起防疫過當造成的悲劇案件，以及各階層民眾經濟收入大受影響有關，甚至世界盃的開賽都起到臨門一腳的作用，世界盃球場幾萬人聚集，沒人戴口罩也不用做核酸，成了中國民眾對官方最直白的質疑。

在孫春蘭召開座談會同時，中國官媒開始配合報導相關信息，包括「專家稱目前無證據表明新冠有後遺症」，「Omicron致病力已大幅下降」，「新冠感染者稱罹病只比感冒難受一點」，「復陽者傳染性極低」等。

多個城市也同步執行各種優化或放鬆的政策，封控部分，從最嚴厲的全城封控（靜默），到封社區，封一棟樓（一單元），甚至部分城市只封確診者的鄰近樓層。

封控時間，從一延再延毫無盡頭，到沒有出現陽性就應即時解封，以及24小時內應解盡解。就連1日下午宣布繼續清零的錦州市，14小時後也宣布解封了。

核酸部分，從全市全員一採二採三採，到只採檢高風險區人員；再到進出公共場所、搭乘公共交通，查驗48小時核酸陰性；最近則是疫情嚴重的廣州都不再查驗核酸陰性證明，只要綠碼就可以進出商場、用餐。

隔離部分，有條件的密切接觸者與無症狀感染者可以選擇居家隔離，不用再進方艙等。

這一切戲劇性的變化，就在短短一周內發生，幾乎都是11月26日「白紙運動」後才出現的，此前各地的疫情防控都還是保守的，少部分觀望中。

被封控傷害的中國經濟短期內可以回來，但因封控成造民眾焦慮、恐懼、沒有生活目標的身心傷害，可能需要好幾年才能恢復。如果說「白紙運動」促成中國當局停止這種「折騰」，挽救廣大群眾的身心，那它應可視為一場學生的「愛國運動」。

這場由學生（年輕人）發起的運動，看似衝擊中共的政權，實則化解了一場公共危機，美國副國務卿薛曼說，中國的抗議行動確實對放緩防疫政策上帶來效果，且反倒成為抗爭平息的原因之一。

中國面對這場「運動」採取和緩應對與疏導之舉，或許正如習近平說的，「人心向背關係黨的生死存亡」，「江山就是人民、人民就是江山」，「白紙運動」點醒了這句話。

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