「白紙運動」迫使中國防疫鬆綁 為逾億人爭得通行自由

當地時間11月27日晚間，一些北京市民在街頭高舉白紙，表達對烏魯木齊不幸在大火中喪命民眾的哀悼，以及對「動態清零」防疫政策的不滿。（路透）

過去一周，中國多地接連爆發「白紙運動」，成功迫使官方調整不科學、不合理的防疫政策。上海第一財經指出，幾乎是不約而同，12月2日，成都、廣州、天津、北京 、重慶等五大城市先後發布新的出行政策，估計有超過1億人的出行將因此變得更加便捷。

據「南華早報」報導，中國國家主席習近平 周四在與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）會談時，談到了上周末在中國各大城市出現的抗議活動。他表示，抗議的原因是中國民眾為三年來的疫情 感到沮喪，而抗議的主要人群是學生和青少年。

南華早報稱，歐盟官員感覺中國可能在考慮取消更多新冠限制措施，走上開放的道路，因為習近平在對話中提到Omicron變種病毒的致命性低於Delta。

許多觀察家都將中國各地近期快速鬆綁防疫政策，歸功於在「白紙運動」中勇敢發聲的大陸民眾。美國之音報導，芝加哥大學政治學教授楊大利認為，上周末的抗議讓習近平不得不在疫情管控上採取放鬆措施。他在推特上表示，「習近平收到訊息了」。

人權觀察中國部高級研究員王亞秋也表示，「中國政府正在放鬆新冠限制，這歸功於那些勇敢走上街頭的抗議者。除了可見的成果，人們從中獲得的有力量、團結、共同體的感覺將在未來許多年裡都能被感受到。」

「紐約時報」專欄作家袁莉也在推特中寫道，「好多人告訴我，如果不是鄭州、烏魯木齊、上海、北京、南京、成都、廣州和許多其他地方的勇敢的抗議者，（封控）的結束不會來得這麼快。那就是勝利。」

在2日廣州疫情防控記者會上，廣州市衛健委副主任張屹表示，本輪疫情廣州市累計報告新冠肺炎陽性本土感染者16.27萬例，但無症狀感染者占感染者總數約9成，重症、危重症僅4例，無死亡病例。

廣州通報的疫情情況，也凸顯出早前實施嚴格封控的荒謬。廣州多個區近日已陸續宣布解封，並開放餐廳內用。

張屹在2日記者會上表示，即日起，市、區各級各類醫療機構普通門、急診就診人員憑「健康碼」綠碼通行；新入院住院患者及其陪護人員憑24小時核酸陰性證明辦理入院。

在成都，除醫療機構有特殊規定外，持綠碼可通行其他公共場所及乘坐公車、地鐵等市內公共交通工具。

重慶市衛健委副主任李畔2日也宣布，乘坐交通工具不再需要什麼手續，憑「渝康碼」查驗即可；進出本人居住小區、院落，也只需要出示綠碼「渝康碼」。但進入醫院等公共場所仍須72小時核酸陰性證明。

天津2日下午宣布，即日起乘坐天津軌道交通，取消72小時核酸證明查驗。另有部分天津市民表示，在小區群組已收到消息稱，天津部分區對於已開放的公共場所，如菜市場、商超、餐廳、市內交通工具等，取消72小時核酸證明查驗。