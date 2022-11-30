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防疫改風向？中共黨媒：Omicron致病力已大幅降低

記者陳政錄／北京即時報導
圖為顯微鏡下的Omicron病毒。(Getty Images)
圖為顯微鏡下的Omicron病毒。(Getty Images)

為堅持「動態清零」，中共當局近年不斷強調新冠病毒仍對老年、殘疾、基礎病人群有風險，以及「躺平」後可能造成醫療資源擠兌，但一向鷹派的中共黨媒《環球時報》1日刊出一篇文章指稱，中國國內科研團隊實驗驗證，Omicron致病力已大幅降低，並引述學者表示，「這提示我們對於Omicron不必過於恐慌」。

據環球時報報導，近日，一項來自中國國內科研團隊的驗證性研究數據顯示，相較於新冠病毒的原始毒株和隨後出現的其他變異株，Omicron變異株的致病力呈現幾何級數下降。

報導首先引述香港大學研究團隊聯合海南醫學院熱帶轉化醫學教育部重點實驗室研究團隊，於今年年初發表在知名科學雜誌《自然》上的一篇研究論文顯示，於2021年11月出現的Omicron B.1.1.529變異株，在人體肺上皮細胞Calu3和腸上皮細胞Caco2中的複製能力明顯減弱。在人類肺上皮細胞中，Omicron毒株的複製效率比原始株低三倍多。

報導稱，這項研究在人源ACE2轉基因小鼠中建立的感染性動物模型進一步證實。本月中旬，美國國家過敏症和傳染病研究所病毒學實驗室研究部門負責人尼爾杰·範·多雷瑪倫等人，在學術期刊《科學·進展》上發表的一篇論文也表達了相似的觀點。

報導最後提到，近日，一項由武漢大學病毒學國家重點實驗室科研團隊展開的實驗，也對此進行了充分驗證。武漢大學病毒學國家重點實驗室主任藍柯在接受陸媒採訪時說，他的研究團隊在病毒體外感染實驗中發現，Omicron變異株感染人肺細胞（calu-3）的能力顯著低於原始毒株，在細胞內的複製效率比原始株要低10倍以上。

藍柯表示，以上這些實驗結果均可有效表明，相較於新冠病毒原始毒株，新冠病毒Omicron變異株的致病力和毒力已經大幅降低。「這提示我們對於Omicron不必過於恐慌，對於普通人群而言，在疫苗的保護之下，新冠病毒對人體的危害性已經大不如前。」

Omicron 醫學 中共

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