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點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

廣州再爆激烈抗爭 民眾扔玻璃瓶 警方丟催淚瓦斯

記者陳言喬／即時報導
廣州29日深夜爆發警民衝突，警方組成防爆隊形前進。（取材自推特）
廣州29日深夜爆發警民衝突，警方組成防爆隊形前進。（取材自推特）

中國因防疫問題再出現一起激烈抗爭，當地時間29日深夜傳出廣州市海珠區居民與警方爆發衝突事件，警方甚至朝巷子內的抗議民眾投擲催淚彈。目前，官方暫未通報或回應事件。

Twitter帳號「李老師不是你老師」發布最新影片透露，29日晚間11時左右，海珠區後滘發生群眾抗爭事件，當地民眾朝向警方投擲玻璃瓶，現場拒馬圍攔全部倒地，地上一片狼藉，周遭群眾拍手叫喊歡呼。

另一段影片可見大批身穿防疫服裝的人員手持寫有「警察」二字的盾牌列隊前進，警察組成防暴隊形，手持長款玻璃盾面不斷前進，並不停呼喊「回去了」。路邊的紅色圍籬擋板皆被踢倒在地。不久，現場有幾名疑似抗爭的男子被鎖上手銬（束帶）帶走。

廣州29日深夜再爆發抗爭行動，多人被捕被警方帶走。（取材自推特）
廣州29日深夜再爆發抗爭行動，多人被捕被警方帶走。（取材自推特）

第三段影片顯示，有警方朝著巷弄內的抗議民眾投擲催淚彈，白色煙霧隨即在巷中蔓延，現場群眾四散。有網民今天清晨6點左右到現場看到大量警車仍在現場戒備。

「李老師不是你老師」引述微博網民稱，昨晚再次爆發衝突矛盾的原因，是因疫情管控期間，物流不能正常移動，且運出貨物需要向社區支付高價費用。

廣州29日深夜爆發警民衝突，群眾向警扔扔擲玻璃瓶，現場拒馬圍籬散亂。（取材自推特...
廣州29日深夜爆發警民衝突，群眾向警扔扔擲玻璃瓶，現場拒馬圍籬散亂。（取材自推特）

新疆烏魯木齊11月24日發生大火造成10死9傷，被指與過度防疫有關，事件引爆至少包括上海、北京、武漢、成都、杭州、南京、廣州等城市的示威抗議行動，有人稱為「白紙運動」或「白紙革命」。

但大陸中央政法委已在28日召開全體會議，要求堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，切實維護社會大局穩定。

防疫 警察 白紙革命

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