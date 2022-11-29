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世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

聲援白紙運動 中50名流亡異議人士：別讓六四屠城重演

編譯中心／綜合29日電
紐約哥倫比亞大學校園28日晚中國留學生聚集聲援中國「白紙運動」。(Getty Images)
紐約哥倫比亞大學校園28日晚中國留學生聚集聲援中國「白紙運動」。(Getty Images)

50名流亡海外的中國異議人士29日聯名發表一封致中國人民解放軍官兵、武警部隊官兵和警察的公開信，呼籲他們在全國民眾反對野蠻的「動態清零」，反抗暴力維穩的運動風起雲湧之時，保持清醒頭腦，避免開槍鎮壓民眾和學生，讓不堪回首的1989年「六四」天安門悲劇重演。

公開信說，「解放軍官兵來自人民，職責是保衛國家免受外國侵略，捍衛憲法。解放軍不是黨軍，更不是哪個獨裁者的兵丁、爪牙」，「無論中國大地上發生什麼，你們都要堅守軍營，絕不能再像1989年那樣把坦克車開上天安門，更不能向民眾和青年學生開槍，再製造一次屠城血案」。

上海今年春天實施了差不多3個月的封城，親身經歷過「動態清零」和嚴厲封控措施的痛苦，當時不僅導致市民足不出戶、缺吃少喝，而且叫停所有工業生產，嚴重衝擊經濟發展。上海爆發示威活動期間及以後，警方都抓捕了一些示威者。

包括魏京生、王丹、王軍濤、嚴家其和蘇曉康等海外知名異議人士發表的公開信告誡各地警察和武警官兵，他們的職責使命是維護社會秩序，保護民眾生命財產安全。

公開信說，「你們不是任何政黨維護統治地位的工具，更不是獨裁者的家奴。你們要遵照憲法、法律的要求履職盡責，絕不做違憲違法者的幫兇」。

聯名發表公開信的異議人士，很多人親身經歷過「六四」屠城，因此他們以中共歷次政治運動和政治迫害的受難者和倖存者的身分，呼籲解放軍和武警官兵以及各級警務人員務必保持清醒的頭腦，依法執法，秉公辦案。「如果有人膽敢背棄憲法、違背法律鎮壓人民的合法請願與抗爭，甚至開槍、屠殺，任何施暴者都會被追究責任，絕逃脫不了應有的嚴懲」。

公開信同時呼籲中國老百姓，記錄下親眼所看到、聽到的士兵或警察罔顧法律，戕害民眾的人和事，為將來控告罪犯、懲治兇手提供法庭證據。

此外在紐約，中國民主運動海外聯席會議向大紐約地區華人和留學生發出呼籲，即日起每天在紐約皇后區法拉盛圖書館門口集會，聲援國內的抗爭同胞。該組織還將於12月3日下午，在法拉盛舉行聲援國內同胞的大集會和大遊行。

解放軍 警察 天安門

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