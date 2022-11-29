白紙運動／中國查手機抓人 胡錫進：表達過了 見好就收

中國開始抓捕參與「白紙運動」人士，上海網友紛紛傳遞警察攔查路人手機訊息。（取材自微信）

針對近來中國各地的「白紙運動 」，中共中央政法委29日天召開全體會議，會議強調，要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動。中國媒體人胡錫進發文稱，中國有句話，叫「見好就收」，他希望那些人讀懂了政法委會議的信息。

中國政法部門從前天起就已開始針對參與「白紙運動」的人群展開調查，在地鐵 、公共場合攔查路人手機 ，並調閱遍布四處的監控攝影機追查滋事者，逮捕涉嫌參與者。

新華社更報導，中央政治局委員、中央政法委書記陳文清召開全體會議，要堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。

環球時報前總編輯胡錫進發文稱，大家都能看出這次會議的特殊針對性。中國有句話，叫「見好就收」，它的意思是不管幹什麼，都要有度，該收手時就要收手。上週末一些人活躍過了，表達過了，無論出於什麼原因，為的什麼，他們不延續、重複自己的激進行為，是應有的知進退。

他說，他誠懇希望那些人讀懂了政法委會議的信息， 我相信他們也很瞭解老胡講的簡單道理。