我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克魯曼：獨裁政權不認錯 中國輸掉抗疫之戰

金融時報：馬雲在東京低調生活近半年 興趣大變

白紙運動／中國查手機抓人 胡錫進：表達過了 見好就收

記者陳言喬／即時報導
中國開始抓捕參與「白紙運動」人士，上海網友紛紛傳遞警察攔查路人手機訊息。（取材自微信）
中國開始抓捕參與「白紙運動」人士，上海網友紛紛傳遞警察攔查路人手機訊息。（取材自微信）

針對近來中國各地的「白紙運動」，中共中央政法委29日天召開全體會議，會議強調，要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動。中國媒體人胡錫進發文稱，中國有句話，叫「見好就收」，他希望那些人讀懂了政法委會議的信息。

中國政法部門從前天起就已開始針對參與「白紙運動」的人群展開調查，在地鐵、公共場合攔查路人手機，並調閱遍布四處的監控攝影機追查滋事者，逮捕涉嫌參與者。

新華社更報導，中央政治局委員、中央政法委書記陳文清召開全體會議，要堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。

環球時報前總編輯胡錫進發文稱，大家都能看出這次會議的特殊針對性。中國有句話，叫「見好就收」，它的意思是不管幹什麼，都要有度，該收手時就要收手。上週末一些人活躍過了，表達過了，無論出於什麼原因，為的什麼，他們不延續、重複自己的激進行為，是應有的知進退。

他說，他誠懇希望那些人讀懂了政法委會議的信息， 我相信他們也很瞭解老胡講的簡單道理。

不少網友留言表示，「老胡確實是善意提醒了」、「老胡這是在給反賊分析形勢嗎？」，也有網友持不同意見表示，「任何時候都要實事求是，不能動輒扣帽子挑軟肋」、「世界盃球迷鏡頭都給切了，你們到底在害怕什麼？」

中國開始抓捕參與「白紙運動」人士，網友紛紛傳遞警察攔查路人手機訊息。（微信）
中國開始抓捕參與「白紙運動」人士，網友紛紛傳遞警察攔查路人手機訊息。（微信）

白紙運動 地鐵 手機

上一則

克魯曼：獨裁政權不認錯 中國輸掉抗疫之戰

延伸閱讀

胡錫進：防疫形勢變化很快 勿再大規模興建方艙醫院

胡錫進：防疫形勢變化很快 勿再大規模興建方艙醫院
風向變了 中媒稱「新冠像感冒」 胡錫進暗示快放棄清零

風向變了 中媒稱「新冠像感冒」 胡錫進暗示快放棄清零
「白紙運動」四起 胡錫進：有外部因素希望中國亂

「白紙運動」四起 胡錫進：有外部因素希望中國亂
胡錫進批中國主流媒體 懼報導敏感事件

胡錫進批中國主流媒體 懼報導敏感事件

熱門新聞

上海烏魯木齊路爆發群眾聚集聲援新疆烏魯木齊火災事件。（取材自微博）

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

2022-11-26 22:02
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
鄭州富士康廠區昨天深夜爆發大規模新進勞工抗爭，與警方數度激烈衝突，迄今未平息。美聯社

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

2022-11-23 11:22
中國國務院聯防聯控機制29日新聞發布會。（央視直播截圖）

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

2022-11-29 03:46
中國各地爆發反封控示威，對剛取得第三個國家領導人任期的習近平形成巨大挑戰。 （歐新社）

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

2022-11-28 04:59
上海市中心烏魯木齊中路的人群27日晚上重新聚集，警方在傍晚後增派更多人手，封鎖範圍擴大。(美聯社)

上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

2022-11-27 09:37

超人氣

更多 >
中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊