上海烏魯木齊路百米內12警車 大城巿公安傾巢而出

中國各地爆發「白紙運動」集會，要求結束COVID-19防疫封控和更多政治自由後，北京與上海等大城市今天布滿警力。圖為中國公安人員們走過昨日在北京抗議活動附近的路口。美聯社

中國各地爆發「白紙運動 」集會，要求結束COVID-19防疫 封控和更多政治自由後，北京 與上海等大城市今天布滿警力。27日民眾聚集的上海烏魯木齊路短短100公尺內就出現12輛警車。

「白紙運動」在剛過去的週末蔓延多個省市，導火線是新疆烏魯木齊大火因社區防疫阻礙交通造成10人死亡，隨後中國人舉起白紙、搭配國歌、利用複雜的文字遊戲來逃避審查，藉此表達對政府及防疫清零政策的不滿。

原定昨晚還會有更多抗議活動，但最終告吹，法新社駐北京與上海記者看到街上出現數百輛警車和大批警力。

參與上週末集會的民眾告訴法新社，他們接到執法人員的電話，要求說明行蹤。

上週末上海一處抗議活動大膽要求中國國家主席習近平下台。抗議地點附近的酒吧員工告訴法新社，他們被勒令晚間10時關門，理由是「疾病防控」。

抗議地點附近地鐵站的出口都部署了小批警力。

法新社記者昨天目擊員警拘留4人，其中一人稍後獲釋。而根據記者計算，在27日民眾聚集的上海烏魯木齊路，短短100公尺內就出現12輛警車。

儘管四處布滿警力，不滿清零的情緒仍顯而易見。

要求署名芮伊（Ray）的17歲路人告訴法新社：「現在這種（清零）政策實在太嚴了，殺死的人比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）還多。」他還說自己路過這個區域時曾被警方包圍。

法新社記者取得的一段錄音中，有名男子被要求提供住址，芮伊聽聞此事後，堅稱執法員警「無權」這樣要求。

昨晚其他地區還是出現一些集會。在2019年爆發大規模抗議爭取民主的香港，數十人聚集香港中文大學，為烏魯木齊大火的罹難者哀悼。

位於上海西南方170多公里的杭州，市中心維安嚴密、抗議零星，一名與會者告訴法新社有10人被拘留。她表示：「氣氛很混亂，人很少，我們都被分開來，有大批警察，亂成一團。」

這類遍布各地的集會在中國極其罕見，當局會嚴厲打壓一切反對中央政府的聲音。而中國嚴格控制資訊流通又持續限制旅行，確認全國抗議人數的任務艱鉅。

白宮昨天表示，總統拜登正密切關注這波動盪。聲援白紙運動的抗議在全球各地迅速增長。

一名21歲陳姓中國抗議者在華府告訴法新社：「官員把COVID當藉口，用過度嚴格的封控來控制中國人民。他們罔顧人命，導致許多人白白犧牲。」