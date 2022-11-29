BBC記者報導上海示威被捕 英國召喚中國大使抗議

英國外交大臣柯維立今天抵達羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）參加北大西洋公約組織（NATO）外長會議時表示，他已指示針對BBC記者事件召喚中國大使。美聯社

英國 廣播公司（BBC）記者勞倫斯日前在中國上海報導反封控示威時遭到逮捕，據稱還遭到警方毆打。英國政府今天召喚中國駐倫敦大使表達抗議。

法新社報導，中國駐倫敦大使鄭澤光已被召喚至英國外交部。英國外交大臣柯維立（James Cleverly）昨天曾稱BBC記者事件「令人深感不安」。

柯維立今天抵達羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）參加北大西洋公約組織 （NATO）外長會議時表示，他已指示針對BBC記者事件召喚中國大使。

柯維立指出：「保護媒體自由相當重要。這是英國信念體系的核心，記者必須在不受干擾及不擔心受到攻擊的情況下工作，這一點相當重要。」

中國各地多個城市近日爆發示威，抗議嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封控措施，這是中國國家主席習近平掌權10年來，中國境內前所未見的公民不服從展現。

BBC先前指稱，旗下記者勞倫斯（Ed Lawrence）在上海報導抗議事件時遭到中國警方毆打、逮捕並且被戴上手銬。

BBC於27日發表聲明指出：「他（勞倫斯）被拘留數小時後才獲釋。他在被捕期間遭到警方拳打腳踢。這在他以獲承認記者身分工作時發生。」

中國外交部駁斥BBC的說法，稱勞倫斯並未表明自己的記者身分。

中國外交部發言人趙立堅 表示，勞倫斯並未表明其外媒記者身分，「根據我們從上海相關部門了解到的狀況，他沒有表明自己是記者，也沒有自願出示記者證」。他還強調，國際媒體「在中國境內須遵守中國法律和規定」。