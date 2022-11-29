白紙運動亮出「共產黨下台」 學者憂官方戒嚴、出兵

中國白紙運動訴求已經開始出現「共產黨下台」，學者趙春山對後續進展表示憂心。圖為北京民眾27日晚舉起白紙悼念並聲援新疆火災死傷同胞。（歐新社）

中國近日掀起「白紙運動 」，有些示威者從原本的抗疫防疫政策，到直接喊出共產黨 下台、習近平下台等語。為此學者趙春山示警稱，從天安門事件的經驗來看，一旦喊出這種訴求，官方會戒嚴、出兵，他對事件進展備感憂心。

淡江大學大陸所榮譽教授趙春山29日出席對外關係協會主辦的座談會，面對聽眾提問白紙運動時指出，中國已經封城、清零太久了，「我在大陸很多朋友都快瘋了，包括上海、北京 ，本來平常不敢給我發怨言，現在忍不住發」，連隔壁巷子都不能去散步。他以自身經驗為例表示，兩周前跟中國視訊，剛講完話的10點鐘，大會就宣布停止，「因為武漢旁邊有7個確診」，而該場會議除視訊外還有實體舉辦，部分與會者要安排機票、要回北京、上海，「簡直苦不堪言」。

趙春山認為，這件事情本來是生活不方便、物資供應不方便，但目前已經開始有人提出「共產黨下台」、「習近平下台」、「要自由不要獨裁」。他分析，這個帶有政治意味的話，讓其想起天安門事件，當時北京學生要自由要民主，可是當訴求變成「共產黨下台」的時候，他（中共）就開始用強力方法。

他解釋，當時台灣適逢李登輝執政時期，他也參與總統府內的推演，指標就是，當群眾由學生跟老師變成工農甚至參加甚至共產黨人參加時，當訴求從自由民主變成共黨下台時，「馬上就會戒嚴、出兵」。

對於白紙運動訴求如此發展，趙春山直言「滿擔心」。他表示，相信中共總書記習近平一定會盡快處理好，「不要讓他量變產生質變，一發不可收拾。星星之火足以燎原」。