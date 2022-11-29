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胡錫進：防疫形勢變化很快 勿再大規模興建方艙醫院

記者陳言喬／即時報導
重慶近來正加快寸灘方艙醫院建設，預計可提供16750張床位。（中通社）
重慶近來正加快寸灘方艙醫院建設，預計可提供16750張床位。（中通社）

受「白紙運動」影響，中國防疫政策可能出現調整，環球時報前總編輯胡錫進今天發文建議，各地不要繼續大規模建方艙醫院了，今後要尊重那些願意居家隔離自癒者的意願。

中國現有防疫症策是把確診者和無症狀感染者全部拉進方艙醫院隔離並醫治，但方艙醫院的條件並不一定比家裡好，也有可能再發生交叉感染。

胡錫進建議表示，各地不要繼續大規模建方艙醫院了，如果建那些方艙醫院的目的包括收治全部無症狀感染者，尤其要把那部分需求排除掉，或者打個大折扣。

原因是，新冠感染者越來越抵觸前往方艙醫院，今後強制無症狀感染者包括部分輕症患者去方艙醫院得到配合的難度會越來越高，居住條件好一點的人要求居家隔離自癒的肯定越來越多，尊重那些人的願望允許他們居家隔離是大勢所趨。

今後進方艙的恐怕是無居家隔離條件自願去方艙隔離的人，因此，建議各地重新評估大量建方艙醫院的必要性，要建也要計算好需求。

胡錫進建議把停止或壓縮建方艙省下來的錢用於增加正規醫院的床位特別是重症監護的床位，還要加強醫療物資儲備。隨著奧密克戎(Omicron)感染者基數的擴大，重症患者肯定會增加，防止醫療資源擠兌將是現實考驗。普通方艙解決不了這個問題，除非是能收治重症病人的高水準方艙。希望各地的籌畫要往前看，根據20條該做減法的做減法，該做加法的做加法。要知道，防疫形勢的變化很快。

防疫 白紙運動 Omicron

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