北京清大生舉弗里德曼方程式 教團：具有「推翻」意涵

北京清華大學內，學生手舉寫著Friedmann方程式。（取材自推特）

新疆烏魯木齊24日發生火災，因過度封控導致居民逃生不及，近日中國地湧現抗議聲浪，逾50所大學學生發起「白紙運動 」，北京 清華大學學生在紙上寫上弗里德曼（Friedmann）方程式。台灣師範大學衍生的教育 新創企業數感實驗室表示，Friedmann除了發音近似於「free的man」，弗里德曼當年亦試圖挑戰愛因斯坦宇宙斥力與重力平衡的假設，後人研究則證實，弗里德曼提出的宇宙擴張說所言不假，弗里德曼方程式本身就可被視為一道具有「推翻」意涵的數學式。

中國生發起白紙運動，北京清華大學學生在白紙上寫下弗里德曼方程提出抗議，香港民運人士羅冠聰認為，學生應是想取用Friedmann諧音「free的man（自由人）」表達抗議。

教育新創企業數感實驗室解析，弗里德曼方程式背景故事必須回到1915年，當年愛因斯坦發表廣義相對論，提出宇宙萬物均受重力牽引，之後更近一步猜想，宇宙是由各種物質構成，或許也可以用廣義相對論解釋，但如果宇宙大小固定又持續彼此吸引，星體最終都將相互靠近，宇宙的命運將會結束在縮小與夾擠中。

為了讓廣義相對論與主流觀點一致，愛因斯坦再提出假設，存在一股「宇宙斥力」與重力平衡，整個宇宙才又能處於穩定狀態。愛因斯坦在方程式中加入一個宇宙常數Λ，抵銷原本的重力，說法普遍受到學界認同。

數感實驗室提到，但廣義相對論提出七年後，蘇聯數學家兼宇宙學家弗里德曼則認為沒有宇宙斥力、宇宙沒縮小，甚至主流「穩定宇宙」的概念也不對，弗里德曼提出宇宙一直在擴張，重力反而是減緩擴張的速度。

數感實驗室表示，弗里德曼當年挑戰了當代主流、甚至是科學巨人愛因斯坦提出的觀念，說法一開始未被世人接受，但後世科學家透過望遠鏡觀測星雲，發現星雲正在遠離地球，證實了宇宙擴張說。也讓科學家推論，若擴張模型正確，宇宙初始應是匯聚了所有的星體，也就是世人現今熟悉的大霹靂。

數感實驗室認為，弗里德曼方程式本身就可被視為一道具有「推翻」意涵的數學式。儘管它不是第一次提出就被廣為接受，但最終時間證明了它的正確性，也成了現今宇宙學的重要基礎。在中國環境下，學生的抗爭都展現出無法用方程式描繪的勇氣。