滬警抓BBC記者 稱「為他好」

BBC記者被上海警方逮捕毆打，群眾一旁高喊放人。（視頻截圖）

英國 廣播公司（BBC）表示，一名在上海採訪抗議活動的BBC記者，27日遭中國警方毆打逮捕，數小時後才放人。英國首相強烈批評中國拘捕BBC記者侵害新聞自由。

來源：YouTube

路透報導，BBC在聲明中說：「BBC極度關切我們的記者勞倫斯遭受的對待，他在上海採訪抗議活動時遭到逮捕並戴上手銬。他被拘押數小時才獲釋，被捕時遭警察 拳打腳踢。這是他以記者身分工作時發生。」

BBC說，尚未得到中方可信的解釋或道歉，釋放這名記者的官員聲稱逮捕他是為了他好，以防他從人群中感染新冠病毒。

社群媒體上分享的影片顯示，勞倫斯被帶走時，拚命向友人喊「快打電話給領事館」。視頻顯示，好幾個警察抓住勞倫斯並把他按到地上。BBC表示，勞倫斯隨後被警察踢打，然後被拷上手銬帶走。

另據路透報導，瑞士廣播電視台（RTS）記者蒲克在實況報導中國的抗議場面時，警方人員也曾接近他。他看到三名警員圍過來，原本以為自己會遭逮捕，對著攝影 機說「我等會就會被送到警察局」。

不過，這家瑞士國營電視台稍後報導，蒲克表明記者身分後，警方離去，沒有帶走他和攝影師。