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白紙運動燒到海外 倫敦抗議海報出現「眼淚在無言中抹去」

中國新聞組／北京29日電
倫敦的中國留學生舉著寫有「多少人的眼淚在無言中抹去」的白紙現身。（糖蜜攝於中國駐倫敦大使館）
倫敦的中國留學生舉著寫有「多少人的眼淚在無言中抹去」的白紙現身。（糖蜜攝於中國駐倫敦大使館）

中國各地出現反封控「白紙運動」後，在歐洲、亞洲和北美城市，包括倫敦、巴黎、東京和雪梨，皆出現由移居國外的異議人士和學生所組織的小規模守夜和抗議活動。倫敦的中國留學生舉著寫有「多少人的眼淚在無言中抹去」的白紙現身；旅日中國人也罕見站出來，要求習近平下台。

綜合媒體報導，中國的抗議活動是因新疆烏魯木齊發生一起致命火災，造成10人命喪他們被困的公寓裡。這場災難的部分原因是當局採行的封控措施；但地方官員否認這一說法。除了看到中國國內許多民眾聚集抗議，在世界各地的中國留學生也透過網路開始組織悼念以及抗爭行動。

27日晚上，往倫敦的中國留學生手持白紙及各式海報、朝中國大使館憤怒地大喊著，現場人群橫跨兩條馬路的寬度、延伸至對面的建築，目測大約有超過400人。

現場有人手上拿著蠟燭、拿著白紙，也有人拿著各式海報表達自己的立場：「烏魯木齊中路」象徵著在上海出現抗爭以後，被上海官方拆下的路牌；「我是新疆人，我不知何時能再見到我的家人」；也有示威者拿著習近平的照片、放上希特勒的鬍子，又或是要習近平為11月24日的火災負責，甚至高舉寫著「共產黨下台」的海報。

「多少人的眼淚在無言中抹去，親愛的母親，這是什麼道理？」台灣歌手羅大佑在1983年發表的歌曲〈亞細亞的孤兒〉，其中的歌詞也出現在抗爭中。根據羅大佑當時創作背景，這首歌是寫給中美斷交（此為中華民國）後的台灣人民，如今出現在中國學生的示威海報上，突然被賦予了新的意義。

另外，反習近平的「白紙運動」也燒到日本，旅日中國人罕見站出來。27日晚上，在日本難得一見的光景出現了，在前後有數百名旅日中國人在東京新宿西口地下廣場舉行了一次規模不算小的抗議集會，要求習近平及中國共產黨下台。

在現場，大家舉著抗議字牌，甚或白紙，因為有新冠，參加此項活動的中國人戴口罩以外也戴帽子等來遮住臉部，但都可以看得出是年輕人，應該留學生居多，也有些看起來是已經在日本出社會做事的中國人，人數這麼多，可以說是絕無僅有的。

27日的反習反中集會裡，抗議招牌很多樣，都是手寫的大字報的感覺，像是「為了遭獨裁殘殺的人」、「中國自由與民權」、「不自由勿寧死」、「人類不歡迎中國共產黨」、「反對清零」。有的是日文寫的，大多是中文，除了求得日本社會理解外，要讓北京方面認知或許是最主要目的。

中國白紙運動燒到海外，旅日中國人和留學生舉著白紙抗議。（路透）
中國白紙運動燒到海外，旅日中國人和留學生舉著白紙抗議。（路透）

中國留學生 習近平 日本

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