中防控壓力前所未有 3央媒連發7文：貫徹清零

中國新冠肺炎病例數及封禁區域皆創新高，防疫政策混亂，使「清零」政策仍然沒有明確的「退場」路徑。 （歐新社）

中國多地爆發「白紙運動」反封控抗議事件，防控壓力前所未有。新華社、人民日報、央視三大央媒28日起接連發布七篇評論文章稱，越是形勢嚴峻複雜，越要保持戰略定力，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，要以快制快，構築全社會共同防控的戰線。

面對近來高漲的民怨，官媒也強調必須落實20條優化防疫 工作，為民眾提供方便。

新華時評第一篇「三個堅定不移是制勝法寶」文章表示，傳播範圍廣、傳播鏈條多、疫情 波及面擴大，嚴峻複雜的疫情態勢，使疫情防控正面臨前所未有的壓力。

文章稱，要堅定不移堅持「人民至上、生命至上」；要堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略；要堅定不移貫徹「動態清零」總方針。

新華社連發三篇時評，當中一篇仍堅稱持續動態清零的必要性。（網路截圖）

文章說，實踐證明，我們（中國）的防控政策是經得起歷史檢驗的，我們的防控措施是科學有效的；只要堅持「三個堅定不移」，就一定能打贏常態化疫情防控攻堅戰。

新華時評第二篇「盡最大努力為老百姓提供方便」；第三篇「方艙無小事」則提到更細節的防疫舉措。29日再發出「精準免檢也是精準防控」。

人民日報仲音28日發出「科學精準，提高防疫工作的有效性」，29日發出「堅持第九版、落實20條」文章。稱遭遇新冠肺炎 疫情以來，中國不斷適應新冠病毒變異新特點和疫情防控新形勢，新冠肺炎重症率和病亡率始終保持在較低水平。

央視快評則稱「以快制快，打贏常態化疫情防控攻堅戰」，從近三年中國防疫成效來看，以快制快，方能保持動態清零，從而保證了中國極低的發病率、死亡率和住院率，以及經濟社會的平穩運行。

政知新媒體稱，「以快制快」是評論文章都提到的關鍵詞。目前已有不少地方開始對防控工作，特別是社區疫情防控工作，做出新部署、提出新要求。

中國在27日單日新增病例數破4萬之後，衛健委通報，28日新增本土病例3561例，無症狀感染者3萬4860例，病例數降回4萬以下，重慶、廣東、北京仍為病例集中區。