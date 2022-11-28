藝術家艾未未：「白紙運動」無法撼動中共政權

中國異議人士艾未未。（路透）

為了悼念新疆烏魯木齊因封控延誤救援而死於火災中的十條人命，以及抗議清零極端措施導致的多起人禍，中國上周末爆發「白紙運動」。然而備受矚目的中國異議人士艾未未在葡萄牙新蒙特莫爾市（Montemor-O-Novo）家中表示，他認為這次示威不太可能持續進行，除了警察 會打壓發聲者之外，示威本身也缺乏組織與領袖。

路透報導，在2011年遭北京 當局關押81天的艾未未指出，示威者沒有明確的政治訴求，只要逮捕他們就很容易解決問題。他表示，33年前的天安門 示威，示威者的訴求較多，最後遭到血腥鎮壓。

他補充說：「即使（在）香港規模或 1989 年規模的事情發生（仍然）不會動搖政府。」

至於誰能成為這次示威運動的領袖時，艾未未認為無人能領導，因為中國沒有那樣的「政治環境」，「70年來，任何提出問題的人、提出問題的知識分子或提出問題的媒體，都是落得被肅清的下場」。

儘管艾未未認為抗議活動不太可能對政府產生影響，但他表示中共向來「非常擔心發生革命」，會「盡一切可能防止革命發生」，手段包括網路審查、動用警力等等。

他認為，任何和中國打交道的國家，優先考量都是要取得一部分經濟上的好處，「這不能怪他們，因為他們的政府也得求生存，但如此一來，他們就喪失了捍衛自由世界或是捍衛民主」。