我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加華人公車上遭背後襲擊 眉頭縫10針半邊臉腫脹

轉移抗議焦點… 中網軍被指在推特散布成人訊息

藝術家艾未未：「白紙運動」無法撼動中共政權

記者林宸誼／即時報導
中國異議人士艾未未。（路透）
中國異議人士艾未未。（路透）

為了悼念新疆烏魯木齊因封控延誤救援而死於火災中的十條人命，以及抗議清零極端措施導致的多起人禍，中國上周末爆發「白紙運動」。然而備受矚目的中國異議人士艾未未在葡萄牙新蒙特莫爾市（Montemor-O-Novo）家中表示，他認為這次示威不太可能持續進行，除了警察會打壓發聲者之外，示威本身也缺乏組織與領袖。

路透報導，在2011年遭北京當局關押81天的艾未未指出，示威者沒有明確的政治訴求，只要逮捕他們就很容易解決問題。他表示，33年前的天安門示威，示威者的訴求較多，最後遭到血腥鎮壓。

他補充說：「即使（在）香港規模或 1989 年規模的事情發生（仍然）不會動搖政府。」

至於誰能成為這次示威運動的領袖時，艾未未認為無人能領導，因為中國沒有那樣的「政治環境」，「70年來，任何提出問題的人、提出問題的知識分子或提出問題的媒體，都是落得被肅清的下場」。

儘管艾未未認為抗議活動不太可能對政府產生影響，但他表示中共向來「非常擔心發生革命」，會「盡一切可能防止革命發生」，手段包括網路審查、動用警力等等。

他認為，任何和中國打交道的國家，優先考量都是要取得一部分經濟上的好處，「這不能怪他們，因為他們的政府也得求生存，但如此一來，他們就喪失了捍衛自由世界或是捍衛民主」。

警察 北京 天安門

上一則

白紙運動+疫情險峻 中國3大官媒2天連發7篇評論文章

延伸閱讀

抗爭事件後 烏魯木齊逐步開通疆內疆外航班 恢復物流

抗爭事件後 烏魯木齊逐步開通疆內疆外航班 恢復物流
港大中國留學生悼烏魯木齊火災死者 遭保安報警

港大中國留學生悼烏魯木齊火災死者 遭保安報警
伊朗最高領袖外甥女被捕 錄影片呼籲外國政府與伊朗政權斷絕關係

伊朗最高領袖外甥女被捕 錄影片呼籲外國政府與伊朗政權斷絕關係
湯唯 入選韓年度優秀藝術家

湯唯 入選韓年度優秀藝術家

熱門新聞

上海烏魯木齊路爆發群眾聚集聲援新疆烏魯木齊火災事件。（取材自微博）

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

2022-11-26 22:02
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
中國一名20歲網美「仙氣樂蘊」傳出遭人尾隨進公廁，被對方拿磚頭毆打長達20分鐘。（取材自微博）

20歲網美公廁遭磚頭攻擊 臉骨折「眼、舌差點被扯下」

2022-11-21 20:39
鄭州富士康廠區昨天深夜爆發大規模新進勞工抗爭，與警方數度激烈衝突，迄今未平息。美聯社

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

2022-11-23 11:22
泰國總理帕拉育夫婦為彭麗媛慶祝60歲生日，彭麗媛切下蛋糕，習近平（右）微笑拍手祝賀。（通視截圖）

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

2022-11-20 20:49
中國各地爆發反封控示威，對剛取得第三個國家領導人任期的習近平形成巨大挑戰。 （歐新社）

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

2022-11-28 04:59

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
不見得是常春藤盟校？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

不見得是常春藤盟校？讀這些大學 進矽谷大公司機率高
市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物