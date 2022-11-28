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遮掩中「白紙革命」？推特湧大量色情廣告洗版搜尋結果

中央社舊金山28日專電
中國反封控抗議潮延燒，社群網站推特27日出現大量很久沒使用的中文名稱垃圾訊息帳號，狂發色情廣告洗版與中國有關的搜尋結果。(美聯社)
中國反封控抗議潮延燒，社群網站推特27日出現大量很久沒使用的中文名稱垃圾訊息帳號，狂發色情廣告洗版與中國有關的搜尋結果。(美聯社)

中國反封控抗議潮延燒，舊金山媒體報導，社群網站推特27日出現大量很久沒使用的中文名稱垃圾訊息帳號，一旦搜尋中國示威潮，這些帳號就發出垃圾推文，其中50%是色情廣告。

舊金山商業時報（San Francisco Business Times）報導，色情和賭博等灌水推文掩蓋了中國各地抗議活動的訊息，史丹佛大學網路觀測計畫（Standford Internet Observatory）主任史塔莫斯（Alex Stamos）表示，估計有超過95%的這類發文出自垃圾帳戶，其中70%帳戶是最近才開始出現這樣的發文量。

華盛頓郵報（The Washington Post）27日報導，一名不願具名、最近離職的推特公司（Twitter Inc.）員工表示，這種情況並非第一次發生，不過以前通常是用來抹黑個人或小團體，推特除了自動化辨別外，團隊也會手動處理此類訊息。

不過最近推特公司大量裁員，根據留下來的員工估計，全公司員工從原本的7500人被砍到剩下約2000多人，部分原本處理人權問題、安全疑慮和不實外國勢力的團隊人員已所剩無幾。

華盛頓郵報報導，一名推特現職員工告訴外部研究人員，推特27日中午左右發現這問題並開始處理。另有一名不願具名的中國議題專家說，當他滾動推特頁面查看當日稍早的推文時，大概有50%是色情廣告、另外50%是抗議事件。

史丹佛大學研究人員已觀測到推特上不尋常的活動，史塔莫斯說，團隊正在釐清它的擴散程度和影響範圍。

推特 舊金山 華盛頓郵報 白紙革命

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