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「白紙運動」四起 胡錫進：有外部因素希望中國亂

記者陳言喬／即時報導
北京27日晚的「白紙運動」，多人舉白紙到亮馬橋悼念新疆死者。（歐新社）
北京27日晚的「白紙運動」，多人舉白紙到亮馬橋悼念新疆死者。（歐新社）

中國各地出現「白紙運動」，中國媒體人胡錫進稱，這兩天多地出了一些事，應該會有現場之外因素的某種影響。一些外因想延續事情的熱度，往深了帶節奏，將會變得非常困難。

環球時報前總編輯胡錫進就近來的群眾運動表示，那些外部因素希望中國亂，如果有機會，他們不爭取染指其中，那才怪了。

「與此同時我們要瞭解這些外部因素常年存在，他們是個常數，即使中西方關係相對好的時候，那些因素也不曾離開」。與之不同的是，內因是變數，這種變數更有可能決定事情在什麼時候浮上水面，傳播速度能有多快等等。換句話說，外因需要尋找內因生事造勢，以逞其意。

他說，中國這個國家一旦遇事，一定要外因和內因兼治。關於這兩手都要硬，國家的經驗非常豐富，當前形勢下，該堵的堵，該疏的疏。這幾天各地防控中的層層加碼已經開始調整。新近報導說，北京市宣佈臨時管控時間一般不超過24小時，很多社區解封；廣州越秀區明確宣布無社會面活動的人員可以不做核酸；重慶宣布近五天都沒有陽性的街鎮或社區不用參加全員核酸檢測等等。絕大部分老百姓意見最大的就是防控層層加碼，隨著這個問題的加速改善，公眾的情緒會迅速緩和下來。

中國紅三代、前中共廣東省委書記任仲夷之孫、原名任意的「兔主席」昨天在微博撰文稱，事情在起變化，肯定有境外勢力參與，內外策應。「有關部門應該在積極行動了。」

北京 檢測 中共 白紙運動

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