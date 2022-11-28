「白紙運動」四起 胡錫進：有外部因素希望中國亂

北京27日晚的「白紙運動」，多人舉白紙到亮馬橋悼念新疆死者。（歐新社）

中國各地出現「白紙運動 」，中國媒體人胡錫進稱，這兩天多地出了一些事，應該會有現場之外因素的某種影響。一些外因想延續事情的熱度，往深了帶節奏，將會變得非常困難。

環球時報前總編輯胡錫進就近來的群眾運動表示，那些外部因素希望中國亂，如果有機會，他們不爭取染指其中，那才怪了。

「與此同時我們要瞭解這些外部因素常年存在，他們是個常數，即使中西方關係相對好的時候，那些因素也不曾離開」。與之不同的是，內因是變數，這種變數更有可能決定事情在什麼時候浮上水面，傳播速度能有多快等等。換句話說，外因需要尋找內因生事造勢，以逞其意。

他說，中國這個國家一旦遇事，一定要外因和內因兼治。關於這兩手都要硬，國家的經驗非常豐富，當前形勢下，該堵的堵，該疏的疏。這幾天各地防控中的層層加碼已經開始調整。新近報導說，北京 市宣佈臨時管控時間一般不超過24小時，很多社區解封；廣州越秀區明確宣布無社會面活動的人員可以不做核酸；重慶宣布近五天都沒有陽性的街鎮或社區不用參加全員核酸檢測 等等。絕大部分老百姓意見最大的就是防控層層加碼，隨著這個問題的加速改善，公眾的情緒會迅速緩和下來。

中國紅三代、前中共 廣東省委書記任仲夷之孫、原名任意的「兔主席」昨天在微博撰文稱，事情在起變化，肯定有境外勢力參與，內外策應。「有關部門應該在積極行動了。」