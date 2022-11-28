BBC記者被上海警察逮捕毆打 中外交部：他沒表明身分

BBC記者被上海警方逮捕毆打，群眾一旁高喊放人。（視頻截圖）

英國 廣播公司（BBC）記者前晚（27日）在上海採訪抗議活動時，遭到員警拳打腳踢，被拘留數小時才獲釋放。中國外交部28日回應稱，這名人員沒有表明自己是記者。

中國外交部昨天在例行記者會上有外媒詢問連日來的多場聲援新疆的行動，以及BBC記者在上海被逮捕的事件。外交部發言人趙立堅 回應稱，「根據我們從上海有關部門瞭解到的情況，他沒有表明自己的記者身分，也沒有自願出示記者證。」他還呼籲國際媒體在中國要遵守中國的法律和法規。

趙立堅還批評說：社群媒體上一些「別有用心的勢力」刻意將這場火災與當地封控措施連結起來。

不過，上述趙立堅的答詢未在外交部例行記者會官網呈現。

BBC則表示，前晚在上海採訪抗議活動的BBC記者勞倫斯（Ed Lawrence）被捕，「他被拘押數小時後才獲釋。他被捕時遭到員警拳打腳踢。這是在他以特派記者身分工作時發生。」英國商務大臣夏普斯譴責中國警方的行為「令人無法接受」，「無論發生甚麼狀況，新聞自由都應是神聖不可侵犯」。

中國已有上海、北京 、廣州、武漢、成都等逾十個城市的民眾上街悼念並示威，並有超過50所大學學生對封控表達不滿，海外的美國舊金山、加拿大多倫多、愛爾蘭都柏林等地都有聲援活動。

昨天中國警方加強戒備，包括北京蘇州橋、上海人民廣場、南京總統府、杭州湖濱銀泰in77商場等各地重要地標，都有大批員警駐守，暫無新一波的聚集行動。