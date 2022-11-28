我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed威廉斯：抗通膨可能持續到2024年 美失業率明年抵5%

中國爆清零抗爭 道指跌近500點

德國籲北京尊重民眾示威權利 引進BNT疫苗抗疫

中央社／柏林28日專電

中國多座城市爆發反政府示威，抗議強硬的清零政策，德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）呼籲中國政府尊重民眾示威的權利，德國政府發言人則建議中國引進BNT疫苗抗疫。

史坦麥爾今天接受「德國之聲」（Deutsche Welle）電視台訪問時表示，北京等城市示威的畫面觸動人心，中國的防疫措施比德國還嚴苛，而且一直持續到今天，他能想像中國人民的負擔有多沈重，理解民眾為何上街頭表達不耐煩和抱怨。

新疆烏魯木齊24日發生火災，疑因防疫封控阻礙搶救造成10死9傷，民眾不滿的情緒隨後蔓延到全國各地，上週末中國十多個城市爆發反政府示威。

史坦麥爾強調，言論自由是重要的資產，「期盼中國當局尊重言論表達和自由示威的權利，期待示威維持和平」。

德國政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）今天表示，德國政府注意到中國大城市出現示威和警方暴力對待示威者的報導，將持續關注情勢發展。

赫伯史揣特建議中國政府引進BNT疫苗（中國稱復必泰）對抗疫情；他說，總理蕭茲（Olaf Scholz）訪問北京時已告訴中國領袖，歐洲接種信使核糖核酸（mRNA）技術的疫苗「經驗非常好」，廠商BioNTech與中方合作夥伴也有合資公司推動疫苗上市。

早在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期，德國生技公司BioNTech即與上海復星醫藥談好合作條件，不過中國堅持採用國產疫苗，至今不願批准BNT疫苗上市。

蕭茲11月初訪問北京時，BioNTech執行長吳沙忻（Uğur Şahin）也隨行出訪，看好中國市場的商機；蕭茲會晤中國領袖後表示，中方同意讓住在中國的外國人接種BNT疫苗，並承諾將加速批准BNT疫苗上市。

當時外界推測，隨著疫情擴大，中國將從德國引進採用mRNA技術、防疫效果比傳統疫苗好的BNT疫苗，逐步結束清零政策。

疫苗 德國 BNT

上一則

中國掀「白紙運動」 陸委會籲盡速回應人民訴求

延伸閱讀

世足賽／「下一個梅西」 德19歲新星成未來希望

世足賽／「下一個梅西」 德19歲新星成未來希望
世足賽／「死亡E組」德、日誰晉級？讓你秒懂可能狀況

世足賽／「死亡E組」德、日誰晉級？讓你秒懂可能狀況
世足賽／菲爾克魯格射門 逼和西班牙 德國保住晉級生機

世足賽／菲爾克魯格射門 逼和西班牙 德國保住晉級生機
新冠住院453天 德州爺爺出院 度過多個併發症難關 返家團圓

新冠住院453天 德州爺爺出院 度過多個併發症難關 返家團圓

熱門新聞

上海烏魯木齊路爆發群眾聚集聲援新疆烏魯木齊火災事件。（取材自微博）

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

2022-11-26 22:02
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
中國一名20歲網美「仙氣樂蘊」傳出遭人尾隨進公廁，被對方拿磚頭毆打長達20分鐘。（取材自微博）

20歲網美公廁遭磚頭攻擊 臉骨折「眼、舌差點被扯下」

2022-11-21 20:39
鄭州富士康廠區昨天深夜爆發大規模新進勞工抗爭，與警方數度激烈衝突，迄今未平息。美聯社

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

2022-11-23 11:22
泰國總理帕拉育夫婦為彭麗媛慶祝60歲生日，彭麗媛切下蛋糕，習近平（右）微笑拍手祝賀。（通視截圖）

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

2022-11-20 20:49
上海市中心烏魯木齊中路的人群27日晚上重新聚集，警方在傍晚後增派更多人手，封鎖範圍擴大。(美聯社)

上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

2022-11-27 09:37

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
不見得是常春藤盟校？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

不見得是常春藤盟校？讀這些大學 進矽谷大公司機率高
市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物