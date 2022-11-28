中國掀「白紙運動」 陸委會籲盡速回應人民訴求

烏魯木齊大火引發中國全國性反封控抗爭，陸委會呼籲中國盡速回應人民要求。圖為北京民眾27日晚間守夜悼念大火罹難者，並手持白紙抗議封控措施。（路透）

中國近日爆發「白色運動」，各地群眾上街抗議防疫 政策此起彼落，陸委會29日發布新聞稿，呼籲中國盡速回應人民要求，並且以理性和平態度處理抗爭事件。

陸委會29日凌晨發布新聞稿指出，對中國大陸數日以來因嚴厲封控發生人員傷亡災難，並導致各地民眾、大學生紛紛表達反對立場的抗議事件頻傳，至為關切與重視。

陸委會對因清零封控造成無謂的傷亡表達關切，同時強調民眾的基本生活、言論表意與行動自由的基本權利，應該受到尊重與保障。陸委會並呼籲中共 當局，「應儘速回應人民要求、調整不合理與過當的限制，並且以理性和平態度處理抗爭事件」。

針對此次中國的封控與示威，罕見在凌晨發布新聞稿的陸委會強調，「基於人道關懷中國大陸人民生活長期未受正當對待，我們呼籲中共當局應儘速採取合理適當的防疫措施、逐步調整與放鬆不合理的管制，並維護人民生活基本權益與行動自由，積極傾聽與回應渠等合理要求，讓中國大陸社會早日回歸正常」。

陸委會同時也提醒在陸國人，密切注意相關動態，注意人身安全。

此前在11月24日中國新疆烏魯木齊一棟住宅發生大火導致10人身亡，傳出是因該棟樓被封導致民眾難以逃生，中國各地網友為此開始上街悼念並抗議，隨後抗議行動在北京 、上海等地及多所大學校園、邊疆地區遍地開花，因許多抗爭民眾高舉白紙，也被稱為「白紙運動」。