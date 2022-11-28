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4萬人不戴口罩看球 世界盃刺激中國民眾防疫神經

記者賴錦宏／即時報導
卡達世界盃開幕典禮。中國觀眾赫然發現外國的參與者，居然都不戴口罩。(美聯社)
卡達世界盃開幕典禮。中國觀眾赫然發現外國的參與者，居然都不戴口罩。(美聯社)

當中國駐卡達大使周青激情訴說中國元素和中國貢獻隨處可見，「如同滿天的繁星照亮了整個卡達的世界盃」，大概沒有預料到如火如荼的世界盃足球賽，正刺激中國人的防疫神經，乃至最近烏魯木齊、上海、武漢以及多所大學爆發抗議。

據香港媒體「中國觀察」刊文指，沒有比較就沒有傷害。世界盃不斷上演亞洲球隊以弱戰強、力克世界一流強隊的傳奇故事，賽場觀眾席熙熙攘攘的球迷竟然無人佩戴口罩，瘋狂吶喊，令中國球迷五味雜陳。有人感歎「我們還生活在同一個世界之上嗎？」，有的諷刺「他們做了核酸檢測嗎？」有的質疑中國的動態清零以及動輒封控的防疫政策。

文章說，新冠肺炎疫情爆發已經三年，中國的硬核抗疫政策贏得了上半場，既保護了民眾健康和生命，也保證了經濟增長，贏得了民心。但進入下半場則面對挑戰，防疫的經濟和社會成本越來越大，防疫共識正在動搖，民眾的防疫支持度出現下降。

民眾之所以愈來愈不耐煩，主要是因為長達三年的嚴防死守，很多人心力交瘁，焦慮感上升，不知道何時是盡頭。尤其是城市的中產階級、企業主、打工人，經濟收入都不同程度受損，苦不堪言。隨著疫苗接種的普及，Omicron「毒性」減弱，有害性總體可控，不少人認為不值得付出如此巨大的經濟和社會代價進行防控。世界其他地區紛紛放開，有的甚至無罩出入，生機勃勃，刺激了中國民眾的神經，卡達世界盃帶來了進一步的刺激。

文章說，有些地方「層層加碼」、「一刀切」，比如烏魯木齊超長時間封控三個月，一些基層防疫工作人員態度粗暴，也導致了民眾的不滿。「不過話說回來，你以為地方官員喜歡層層加碼？」

「既要」「也要」是中國特色的語言，可謂面面俱到。中國國家衞健委宣佈優化防疫二十條措施，明確不得隨意擴大封控及檢測區域，既要防止「一封了之」也要防止「一放了之」。但對於地方官員而言，要實現「動態清零」，兩者兼之談何容易，因此往往防疫「加碼」，「寧左勿右」。

對於當前的情景，中國網紅KOL「兔主席」指出：一個「全能型」、 「家長型」政府還在做最後的努力，希望上上下下配合，再贏取一些時間，這樣以後可以更加從容，但民眾「不領情」。

防疫 世界盃 檢測

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