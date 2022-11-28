白紙運動後 北京重申嚴格依規精準防控

北京新冠疫情嚴峻，大街上針對被疫調匡列者設專門核酸檢測點。攝影／記者陳政錄

在中國各地爆發「白紙運動」，連北京 市民也加入喊話「不要核酸，要自由」後，北京市28日下午繼續召開疫情 記者會，通報該日0到15時，全北京市新增超兩千例感染者，重申要嚴格遵守法律法規，表態依法分區分級分類展開疫情防控工作，加強核酸檢測 等，北京市商務局也對因運力緊張，造成生活物資保障不力致歉。

據北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，28日0時至15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者2,086例，其中，隔離觀察人員1907例、社會面篩查人員179例。

對此，北京市政府發言人徐和建說，當前，北京新增本土新冠肺炎確診病例數、社會面病例數持續高位成長，快速成長趨勢有所遏制，但疫情發展仍處於較快增長時期。

因此，他強調要進一步提高精準防控水準，依法分區分級分類開展防控工作，各區要嚴格遵守法律法規，落實好優化二十條，展開分區分級分類精準防控等。還要進一步優化核酸檢測，做到安全有序高質量。

劉曉峰說，北京朝陽區疫情持續高發，本輪疫情主要為Omicron變異株，呼籲居家隔離及其同住人員要服從社區統一管理。

但在病例數居高不下，多個社區封控的背景下，北京市商務局副局長郭文傑承認，受疫情影響，部分超市和前置倉涉疫臨時關停，近三成騎手（外賣外送員）被封控，外出接單配送受到一定限制。對於北京市民線上購物體驗感下降，他說，「在此，我代表市區商務系統和全市保供企業向大家表示歉意。」

郭文傑說，為保障民生需求，北京市保供場所應開盡開，按照日常的三到五倍加大備貨量，對涉疫情的做到「快封快解」，原則上24小時內處置完畢，關閉時間不超過72小時，建立車輛綠色通行機制，做到有貨賣、可下單、能配送。