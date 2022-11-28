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中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

編譯易起宇／綜合外電
中國各地爆發反封控示威，對剛取得第三個國家領導人任期的習近平形成巨大挑戰。 （歐新社）
中國各地爆發反封控示威，對剛取得第三個國家領導人任期的習近平形成巨大挑戰。 （歐新社）

彭博資訊報導，中國爆發的「白紙革命」，是30多年前天安門事變以來，中國共產黨面臨的最巨大挑戰之一。國家領導人習近平如何回應這場抗爭，或許會成為這個國家未來的關鍵。

受不了防疫封控和大規模檢測措施的中國民眾，近日來陸續走上街頭、要求改變。其中一場在上海爆發的示威更直接呼籲習近平下台，無懼可能面臨多年牢獄之災的風險。示威規模已從少數幾人擴大成數以百計人的街頭遊行。

報導指出，平息這場抗爭或許會是習近平掌政十年來所面臨的最大政治兩難。快速解封可能導致死亡率飆高，削弱習近平在彰顯中國的防疫表現優於西方上做的努力，但若強硬鎮壓這些示威，又可能激起大眾對這些示威形成的理由的同情心，而這些理由已獲得中國全國性的支持。

英國智庫地緣戰略理事會和皇家聯合研究所（RUSI）擔任研究員的英國駐中國前外交官Charles Parton表示：「無論最後如何解決，這些示威都將讓習近平的第三個任期一開始就產生瑕疵。如果他（習近平）繼續維持強硬態度且動用武力，且如果最後成效又不好，外界對他的評價就會變成容易犯錯，摧毀外界對他和他的黨的信任。而在中國經濟持續受創之際，這個效應將持續發酵。」

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