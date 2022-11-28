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中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

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白紙運動謠言滿天飛 網傳占領上海市政府 加入中華民國

中央社／台北28日電
北京市民27日深夜聚集在亮馬河，手持白紙抗議，遭警方驅離。（記者陳政錄／攝影）
北京市民27日深夜聚集在亮馬河，手持白紙抗議，遭警方驅離。（記者陳政錄／攝影）

中國民間反封控抗爭持續擴大，逾50校學生響應，網路也有各種消息，例如傳出有廠商將停售A4紙以抵制抗議者的「白紙運動」，更有人傳要「占領上海市政府，宣布加入中華民國」。

新疆烏魯木齊市天山區的吉祥苑小區，11月24日晚間發生大火。消防單位在當晚7時49分獲報趕往現場，消防車卻被小區封控鐵皮阻擋，加上巷道停放許多被封控居民的車輛，根本無法駛離，導致救援受阻，大火直到10時35分才被撲滅。

這場惡火疑因封控阻礙居民逃生及消防車搶救導致10死9傷，引發社會公憤。

包括北京、上海等各城市的居民上街發起悼念外，更抗議當局嚴格的封控措施，高喊「不要核酸、要自由」、「不自由 毋寧死」等口號，另有網路統計目前超過50所大學響應這項活動。

27日中午，北京清華大學一名女學生，在學生食堂紫荊園前舉起白紙示威，隨後有數百名同學加入聚集，無言勝萬語的「白紙運動」成為抗爭標誌。

另外，中國論壇「品蔥」轉發一則上海市民在Telegram群組的貼文稱，11月27日18時有個活動，地點在上海黃浦區市民大道200號，活動目標是「衝入政府大廳，占領上海市政府，成立新政府，宣布加入中華民國」。

內容指出：請大家帶上能帶的武器，戴帽子和口罩，盡量遮住面部。號召所有上海市民加入這項行動，「我們的未來在我們自己手上」。

文末最後寫下「一旦占領政府，我們將宣布上海加入中華民國」，這句話吸引許多網友留言，有人表示「看不懂什麼操作」，也未有資訊顯示有這項活動。

中華民國 北京 口罩

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