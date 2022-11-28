評／防疫悲劇層出不窮 新疆大火燒出中國各地抗爭

北京28日凌晨也出現居民上街抗議防疫。（Getty Images）

中國自2020年初疫情以來實行嚴厲的「清零政策」，近三年來造成多起因防疫 過當的悲劇事件層出不窮，新疆 烏魯木齊大火引爆各地的抗爭行動，網路視頻顯示，多處民眾與警察 或防疫人員嚴重衝突，還有人推翻警車。

新疆烏魯木齊24日此因防疫過當造成火災救援不及釀10死9傷案件，這是最新一起被質疑因「防疫過度」所導致的悲劇。

今年9月18日貴州一輛大巴車違反規定半夜轉運隔離人員翻車造成27死慘劇；11月1日甘肅蘭州3歲男童一氧化碳中毒也因防疫過當延誤就醫不治；還有多處孕婦因社區不讓外出就醫導致流產，以及更多人因防疫問題來不及送醫致死；10月底，寧夏防疫人員對一名隔離期間外出的精神病患施行「跪頸壓制」等，每一件網路傳出的案件就讓民眾多一分對防疫政策的憎恨。

中國網民呼籲防疫應是：「相信科學，尊重現實，關注民生，融入世界」，上周網路出現的「十問」激起許多民眾的質疑與控訴，「為何我們為什麼還要管控一個並不致命的疾病」，「為何卡達世界盃的現場幾萬觀眾都不用戴口罩，難道我們住在不同的星球？」每一個問題都直指核心，讓中國民眾瘋狂轉發。

抗議民眾推翻現場對峙的公安警車。（網路截圖）

新疆烏魯木齊這場大火最終點燃了各地怒火，新疆當地率先出現抗議行動，上海市民跟進到舊法租界的烏魯木齊路悼念新疆死難者，並演變成「要自由、要人權」、要解封」的示威行動，甚至有人高喊「共產黨下台、習近平下台」，由此包括北京、南京、成都、武漢、西安、廣州等重要城市的學生、市民紛紛上街抗議，引發1989年六四事件以來最大的一場群眾運動。

有中國網友把這幾天各地的抗爭畫面剪輯一則短影片，從白天到黑夜，多地群眾衝擊警察和大白（防疫人員），還有人持棍棒與警察發生肢體衝突，打掉街道周邊的監控攝影機，並合力推翻公安警車等。

影片還搭配1987年劉家昌導演電影「梅珍」裡的「革命軍歌」，高唱「我們是新中國的希望，為了人民上戰場，手拿著鐮刀，肩扛著槍，打倒了專制，打倒了強權，人人平等共用，中國人從此不再有習皇（原為饑荒）」。

這些畫面讓人看得驚心動魄，CNN駐亞洲記者賽琳娜王（Selina Wang）就直言這是「中國非凡、歷史性的一刻」，聽到群眾吶喊要習近平下台很令人震驚。

來源：聯合影音網