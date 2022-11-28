清華大學維穩 提前闢學生返鄉專車

北京清華大學生27日舉白紙抗議，表達對防疫限制措施的憤怒。（路透）

北京 清華大學連兩天陸續有大批學生聚集抗議後，校方宣布今天下午舉辦防疫 座談會開放學生報名參加，並宣布29日起闢駛開往機場 及火車站的學生返鄉專車。

清華大學校園自26日晚間至27日白天，接連爆發學生要求防疫解封及訴求「民主法治，表達自由」的聚眾行動，成為北京最積極響應串聯抗爭的大學。校方連忙宣布與學生對話且提前開闢返鄉專車之舉，也引發學生及外界議論及揣測。雖有人肯定校方嘗試與學生溝通的努力，但更多人認為，這明顯是校方試圖降溫之舉，屬於「維穩」的範疇。

綜合鳳凰網、校方「清華紫荊之聲」微信公眾號及網路訊息，清華大學學生處27日晚間公告，指校黨委副書記過勇將於今天下午2時，舉行「學校疫情防控工作學生座談會」，大學部及研究所學生均可參與，「歡迎同學們報名參加」。

座談會公告發出後，清華校方緊接著發布另一項公告，聲稱「為更好服務並保障同學在返鄉途中的健康安全」，自11月29日至12月4日「提前開通學生返鄉『清華專線』」，並自今早8時開放學生在發車前一天線上預約。

公告提到，預約學生可免費搭車，從校本部及雙清公寓前往北京西站、北京站、北京南站、朝陽站、豐台站、首都機場第2、3航廈、大興機場等火車站及機場。

上述兩項公告昨晚公布後，在清華校園及網路上引發熱烈討論，但意見頗為分歧，且質疑者居多。有學生直言，前兩年疫情時，校方從沒有在11月底就開闢返鄉專車，因此這只是想疏散人群防止聚集的作法。

至於座談會，有人肯定清華校方至少願意和學生面對面座談，比訓斥學生「要為行為付出代價」的南京傳媒學院要強；但也有人認為，座談會恐怕只能淪為各說各話，畢竟校方沒有改變防疫政策的權力，頂多放鬆校園的防疫管理，作用恐怕不大。