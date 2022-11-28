外媒：清零「饑荒政治」 民忍無可忍 一旦鎮壓恐引發民變

北京街頭也爆發抗爭，大批公安27日晚到場拉人鏈戒備。(路透)

中國多地「反動態清零」街頭抗議如野火燎原，外媒及分析人士指出，這是繼89民運以來中國最大規模抗爭，由於發生在中共 總書記習近平 才剛開始其第三個五年任期34天，不僅意義重大且格外諷刺。這顯示中共藉清零達到以「饑荒政治」控制群眾目的，以及動態清零的次生災害，已經使中國人民忍無可忍。當局一旦鎮壓，恐會引發更大規模的民變。

包括首都北京 、上海等地兩天來有數百名示威者走上街頭，要求「動態清零政策下架」，甚至有人高喊「習近平下台」。法媒稱這是「公眾對國家罕見的憤怒情緒」，並已將訴求上升到政治層面，是中國自新冠疫三年前爆發以來，民眾公開喊出最大膽、激進的口號。遠因是中國民眾對疫情封控早已不滿的情緒累積，導火線是上星期發生在新疆烏魯木齊市的10死9傷火災。

美國之音報導指出，此次反清零群體抗議距離習近平上個月開始其第三個五年任期剛剛34天，民眾喊出包括「「反對終身制」、「不要獨裁要民主」等敏感的政治口號，使堅持清零的習近平政權遭遇空前壓力，也意味著中國正進入一個全面覺醒的新時代。

報導引述民運人士表示，這波街頭抗議讓中共和習近平的清零政策騎虎難下，停止清零，習近平必須承擔政治責任；不停止，民怨會進一步爆發。這一波街頭示威源自北京四通橋橫幅抗議，當局一旦鎮壓恐會引發更大規模的民變。

上海一連兩晚有民眾上街示威。圖為警員將一名示威者抬走。（Getty Images）

自由亞洲電台引述美國「北京之春」雜誌榮譽主編胡平表示，在20大習近平建立了個人獨裁之後，在六四過去33年之後，在中國又有人公開叫出這種口號，「我覺得石破天驚、意義非常重大」。這證明動態清零的次生災害已經使中國人民忍無可忍，中國人爭取自由民主的心願並沒有結束。

這是繼89民運以來中國最大規模抗爭，但胡平認為，這次事件要引起像89民運那麼大規模的群眾性民主運動，可能性還是不太大。「但它會是很重要的一個標誌，人心不死。讓我們看到中國的現實，看到中國人的民心所向，也為未來的民主高潮發出信號」。