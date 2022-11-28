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北京民眾「不合作」 要居委會拿出文件 成功解封掀仿效潮

記者陳言喬／綜合報導
北京一社區「被封控」，居民報警，警察趕到要封控的社區出示封控依據文件。（取材自星視頻）
北京一社區「被封控」，居民報警，警察趕到要封控的社區出示封控依據文件。（取材自星視頻）

「反封控」已成中國各地最新的運動！北京一處社區突然被封控，社區居民抗議，警察獲報趕到後要求社區管委會出示封控文件，否則不得封控，居委會無法出示封控文件，最後警察打開社區大門，獲居民大讚。據了解，繼26日數十個社區透過「不合作」抗爭成功解封，不少被「一封了之」的社區，27日均宣布提前解封。

「封控小區需要縣級以上政府的文件，你有沒有？是誰給你的權利封閉小區？」烏魯木齊高樓住宅火災事件之後，北京被加碼管控社區要求解封的集體抗議也此起彼伏，大批業主向貼出一紙「封控令」的街道居委會抗議違法，有居委會主任當眾被懟得啞口無言。

居民拒封社區人員報警警察稱執法得有法可依讓社區拿依據。（取材自科技生活快報）
居民拒封社區人員報警警察稱執法得有法可依讓社區拿依據。（取材自科技生活快報）

據最新一段網傳視頻顯示，在聚集著維權業主的北京某社區門口，一名社區警察致電居委會：「我沒看到鬧事…您把文（件）拿出來讓人看，居民需要看上面要求封控的文（件）。嗯？只是口頭布置工作？我們維持秩序是得有法可依的，你們需要出面給解答。」

警察維護居民合理訴求引來現場陣陣歡呼。由於居委會拒絕出面，警察當眾打開小區大門。

由於中國疫情新增案例愈來愈多，被臨時管控的社區也愈來愈多，按國務院新「20條」規定，可以決定採取封控措施的是縣級以上地方政府；且對高風險區需以單元、樓棟為單位。

但現在只要出現一陽性病例，居委會未經上級允許就擅自通告封控5天，且是整個社區，並非該樓棟，此舉嚴重違背新20條防疫舉措。

於是不少居民近來紛持國務院文件向居委會抗爭，「本來通知管控5天，結果今天下午就通過集體抗議解封。」一些社區通過抗爭成功解封的視頻和圖文紀錄，在各社交媒體熱傳，引發各地仿效的風潮。

網民總結解封訣竅：直接下樓走出去，被阻攔就索取封控文件（最低是區政府蓋章），如果沒有又不讓你出，馬上報警說被「限制人身自由」。

但由於居民據理力爭，有些居委會也會報警聲稱居民鬧事。但報警多數無奈之舉，有居委會工作人員坦言，之前的封控措施是由區疾控中心自行研判再下達指示，居委會不能拒絕執行，但執行封控，面對居民質疑，居委會又答不上來，夾在中間好為難。

居民拒封社區人員報警警察稱執法得有法可依讓社區拿依據。（取材自科技生活快報）
居民拒封社區人員報警警察稱執法得有法可依讓社區拿依據。（取材自科技生活快報）

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